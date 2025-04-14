وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الضربة الروسية التي خلّفت 34 قتيلا على الأقل في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا بأنها "مروعة"، وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أعتقد أنه أمر فضيع، فيل لي إنهم ارتكبوا خطأ، لكني أعتقد أنه مروّع"

وقُتل 34 شخصا على الأقل وجُرح 117، بينهم 15 طفلا، إثر هجوم روسي على وسط المدينة وفقا للسلطات الأوكرانية.

وسقط صاروخان باليستيان من طراز إسكندر يوم الأحد على المدينة وأصاب كلاهما المنطقة المحيطة بجامعة سومي الحكومية ومركز مؤتمراتها.

وصرح مسؤولون في سومي لبي بي سي أن الصواريخ كانت مُحمّلة بذخائر عنقودية، لديها القدرة على القتل العشوائي على مساحة واسعة. قائلا أحدهم إنها تسببت في احتراق المركبات وتحطم الأشجار.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت ما بعد الحادث جثثًا ملطخة بالدماء متناثرة في الشوارع المحيطة بمكان سقوط الصاروخين بينها جثتا لطفلين على الأقل.

السلام المفقود: ما هي التحديات التي تعرقل تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا؟

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن من بين المصابين طفلة وُلدت هذا العام، مضيفا أن المسعفين يبذلون "كل ما في وسعهم" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأضاف في رسالته المسائية المصورة "ضرب الهجوم قلب المدينة في يوم أحد الشعانين، لا يمكن إلا لحثالة مختلة عقليا أن تفعل شيئا كهذا".

ولم تُعلّق موسكو علنا على الهجوم حتى الآن، بينما قالت السلطات الأوكرانية في تصريح لبي بي سي إن 20 مبنى قد تضرر، بما في ذلك أربع مؤسسات تعليمية، بالإضافة إلى مقاهي ومتاجر وخمسة مبانٍ سكنية. كما أصيبت عشر سيارات وعربات ترام.

ويأتي الهجوم بعد أن التقى المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرغ يوم الجمعة.

وأعلن الكرملين أن الاجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات وركز على "جوانب التسوية الأوكرانية"، ووصف المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف الاجتماع، وهو الثالث لويتكوف مع بوتين هذا العام، بأنه "مثمر".

BBC تُظهر اللقطات دمارا واسع النطاق جراء هجمات صاروخية روسية على سومي

من جهته دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفه العدوان الروسي، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

ودعا زيلينسكي إلى رد "صارم" من الدول الأخرى، مضيفًا أن "المحادثات لم توقف إطلاق الصواريخ الباليستية والقنابل الجوية".

ما أهمية مدينة سومي؟

تقع سومي على مسافة حوالى 50 كيلومترا من الحدود الروسية، وتتعرض المدينة لضغط متزايد منذ صدت موسكو قسماً كبيراً من القوات الأوكرانية التي احتلت منطقة كورسك القريبة.

وبقيت سومي حتى الآن بمنأى عن المعارك الكثيفة الجارية إلى الجنوب في منطقة دونيتسك، لكن كييف تحذر منذ أسابيع من أن موسكو قد تشن هجوما عليها.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي السيطرة على بلدة في منطقة سومي، في تقدم نادر لها في هذا الجزء من شمال شرق أوكرانيا الذي أٌجبرت فيه قواتها على الانسحاب منه في ربيع 2022.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكساندر سيرسكي، الأربعاء أن الروس باشروا شن هجمات في منطقتي سومي وخاركيف شمال شرق البلاد لإقامة "مناطق عازلة" ومنع مزيد من التوغلات الأوكرانية.

ما هو العدد الحقيقي للمقاتلين الروس الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا؟

هل يمكن أن تنتهي حرب أوكرانيا في عام 2025؟

ونشرت السلطات المحلية في سومي صور جثث ممددة في الشارع ومواطنين يهرعون للاحتماء في ملجأ وسيارات مشتعلة ومدنيين مصابين على الأرض. وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.

وأكّدت شاهدة عيان لوكالة فرانس برس أن ضربة أصابت منطقة يقع فيها معهد للاقتصاد تابع للبنك الوطني الأوكراني في وسط سومي، وأضافت "هناك كثير من الجثث، إنه جنون".

وقال غينادي فورونا، أحد عناصر الصليب الأحمر الأوكراني لفرانس برس إن "طابورا طويلا" من السيارات التي تنقل المصابين تقف أمام مستشفى محلي، مضيفا أن الأمر "يتجاوز كل حدود الأخلاق".

ما هي ردود الفعل على الهجوم؟

BBC جانب من الدمار الواسع للهجمات الصاروخية الروسية على مدينة سومي الأوكرانية

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن "قلقه العميق" و"صدمته" بعد القصف الروسي، فيما قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، إن الهجوم "يتجاوز أي حدود للآداب"، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "العمل الجاد لإنهاء هذه الحرب".

كما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضربة بأنها "مروعة" مقدما تعازيه إلى ذوي الضحايا.

وفي وقت سابق، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة إكس الضربة بأنها "مثال مروع على تكثيف الضربات الروسية في حين قبلت أوكرانيا الهدنة".

كذلك، ندد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا على منصة إكس بـ"الهجوم الصاروخي الروسي الإجرامي على وسط مدينة سومي". وأضاف "تواصل روسيا حملتها من العنف، وتظهر مجددا أن هذه الحرب وجدت وما زالت مستمرة فقط لأنها اختارت ذلك".

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في منشور على المنصة نفسها أن "الهجوم كان همجيا، وما جعله أكثر فظاعة هو وقوعه عندما كان الناس متجمعين سلميا للاحتفال بأحد الشعانين".

أحد الشعانين: مسيحيو غزة يحتفلون في "ثالث أقدم كنيسة في العالم"، كيف بدت الأجواء؟

"تنذكر ما تنعاد"، صور من حرب لبنان الأهلية في الذكرى الـ50 لاندلاعها

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، الهجوم ووصفه بأنه "مروع". وقال "أظهر الرئيس زيلينسكي التزامه بالسلام، وعلى الرئيس بوتين الآن الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وفوري دون شروط - كما فعلت أوكرانيا".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال إن هجمات سومي سلّطت الضوء على الحاجة الملحة لفرض وقف إطلاق النار على روسيا.

ويعمل كل من ستارمر وماكرون معا على خطط لما يسمى "تحالف الراغبين" لتطبيق أي اتفاق سلام في أوكرانيا.

ونددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الهجوم الروسي الجبان" على سومي.

وقالت "أدين بشدة هذا العنف غير المقبول والذي يتناقض مع أي التزام حقيقي بالسلام. سنواصل العمل لإنهاء هذه الهمجية".

بدوره، أدان المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، الأحد، "جريمة الحرب الخطرة" التي ارتكبتها روسيا في سومي. وقال "هذا هو الجواب، هذا ما يفعله بوتين بمن يناقشون معه وقف إطلاق النار، إنّ رغبتنا في التحدث إليه لا تُفسَّر على أنها عرض جدي لصنع السلام، بل على أنها ضعف".

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "النسخة الروسية من وقف إطلاق النار، أحد شعانين دموي"، فيما صرحت نظيرته الدنماركية، ميته فريدريكسن، أن "الهجوم الصاروخي على مدنيين متجمعين في أحد الشعانين. يظهر وجه روسيا الحقيقي".

كما أدان رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، "الهجوم المروع" ودعا إلى نشر عدد إضافي من أنظمة الدفاع الجوي "حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".