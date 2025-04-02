إيلاف من القاهرة: وجه الفنان المصري سامح حسين، رسالة إلى جمهوره بعد تعرضه لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر حديثه عن إلغاء الإجازات في الأعياد.

وقال حسين، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "جمهوري الحبيب، بناء على طلبكم والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الأجازات في الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة".

وأضاف حسين، في منشوره: "أنا زيكم بحب الأجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله، الأجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، كل الموضوع إني تمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها أجازة".

وأكد أنه لم يقصد "إلغاء الإجازات الرسمية"، متابعا: "وعلى فكرة إحنا بنحب الأجازة علشان بنشتغل، أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الأجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير، يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".

وتعرض الفنان سامح حسين، لهجوم شديد بعد حديث فسره البعض أنه مطالبة بإلغاء الإجازات من أجل العمل.

وخلال تقديمه إحدى فقرات احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين، قال حسين: "ربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة ويا رب يكتر أفراحنا وأعيادنا، بس مش ضروري ناخد كل الأعياد دي إجازات إحنا ورانا شغل كتير أوي أوي".

وانتشرت هذه الكلمات بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وفسرها البعض بأنها دعوة لإلغاء الإجازة، قبل أن يوضح "حسين" مغزى حديثه.

