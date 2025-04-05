إيلاف من القاهرة: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مضمونها القبض على البلوجر المصرية "رورو البلد"، بعد اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب عبر حسابتها الشخصية.

ووفقاً لموقع "تلجراف مصر" نشر المحامي أشرف فرحات عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "الكثير من متابعينا يعلمون أننا قد حركنا بلاغا ضد من تدعى رورو البلد لما تقوم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاليا الأمر تحت يد نيابة قصر النيل الجزئية التحقيقات".

وأكمل أنه فوجئ ببعض المنصات تعلن القبض عليها على غير الحقيقة، مضيفاً :"لم تشغلني تلك الشائعات لأنى أعلم التفاصيل لكن ما لفت انتباهي رسالة وردت لي تفيد برد تلك الفتاة على مروجي الشائعات كما هو بالصورة ليؤكد لحضراتكم طبيعة الشخصيات التى نواجهها وسلوكياتهم".

رورو البلد خرجت من السجن بس تقريبا ادوها جلسات كهربا pic.twitter.com/3L4rAkf2C2 — عزيز مرقه☭ (@Fuck_y___) April 4, 2025

وأضاف: "كل ما أعلمه أنه تم بالفعل حظر حسابها على التيك توك بعد بلوغه عدد اثنين مليون متابع أو أكثر، والله ما عارف الاثنين مليون من داعمى التفاهة وقلة الأدب ربنا يخلصنا من الأشكال دى وداعميهم فهم من يصنعون قيمة لمن هم بلا قيمة".

وعلى الرغم من كل ما أثير عن اقترابها من السجن إلا أنها نشرت مقطع فيديو تتحدى فيه الجميع وقالت "أنا هنا موجودة" وتحدثت بالألفاظ خارجة، ولغة جسد يعاقب عليها القانون.

نموذج عربي صادم في عصر السوشيال

يذكر أن "رورو البلد" وغيرها من البلوجرز في مصر والعراق والمغرب والكويت، وكذلك في دول خليجيةأخرى تم تصنيفهن رسمياً وشعبياً في فئة "الخارجات عن تقاليد المجتمعات"، وأنهن لا يدركن خطورة ما يقدمن عبر منصات التواصل الإجتماعي، وبلغ الأمر حداً صادماً في العراق مثلاً بانتحار أو قتل البعض منهمن.