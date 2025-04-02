إيلاف من القاهرة: قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على 7 فتيات، ومحاولة اغتصابهن خلال ورشة تمثيل.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2022، بمعاقبة شادي خلف بالسجن 3 سنوات مع الشغل، بعد توجيه عدة اتهامات إليه تتعلق بهتك عرض فتيات والتحرش بهن أثناء تلقيهن دورات تمثيل في ورشته الخاصة.

وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندا إلى مزاعم بوجود إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ليصبح واجب النفاذ.

وشادي خلف، هو ممثل ومدرب تمثيل مصري، درس في "مدرسة لندن للفيلم"، وشارك في بطولة عدد كبير من اﻷفلام، منها: هى فوضى، حين ميسرة، قبلات مسروقة، عبده موتة، 365 يوم سعادة، وغيرها. حاز على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عن دوره في فيلم "قبلات مسروقة"، وقام بتأسيس ستوديو "ذات".

