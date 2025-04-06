إيلاف من الدوحة:

أشار خبير قمرة، المصور السينمائي الإيراني-الفرنسي الشهير الذي شكّلت أفلامه (سبعة، مأكولات فاخرة، جواهر غير مصقولة، ميكي 17) بعضاً من أكثر التجارب البصرية تميزاً في السينما المعاصرة، إلى أهمية الضوء ودوره المحوري في صناعة الفنّ الأصيل.مسترجعاً تجربته في أول تعاون له مع، الحاضنة السينمائية السنوية للمواهب التي تنظمها، صرّح قائلاً:"تقدم المؤسسة دعماً حقيقياً لصنّاع الأفلام. كم أتمنى وجود مثل هذا النموذج في بلدان أخرى".في ندوته التي استمرت لمدة ساعتين، أخذ خنجي الجمهور خلف كواليس بعض مشاريعه، بما في ذلك فيلم "طوبى" للمخرجة، وهو عمل فني "يستكشف حركة الناس من وطنهم إلى المدينة الفاضلة المتخيلة".ويقول خنجي إن القصص الرمزية القوية عن الحياة التي صوّرها في فيلم "طوبى" تعود للمخرجة، موضحًا:"أتذكر كلماتها عندما كانت تصف لي ما أرادت تحقيقه في الفيلم، وقمت أنا بالتصوير. كمصورين سينمائيين، نحن مثل الموسيقيين، نعزف الصوت والموسيقى التي يقدمها الملحن".تنوع الإطارات الكئيبة التي اعتمدها خنجي في "سبعة" (1995)، وتلك الحيوية في "أوكجا" (2017)، تنبع من شغفه بالتصوير الفوتوغرافي. ويسترجع:"أتذكر ذهابي إلى متحف اللوفر والتقاط صور للتماثيل، مستمتعاً بانعكاس الضوء عليها. كنت مهتمًا جداً بالبساطة، وكنت دائماً أختزل الأشياء إلى أبسط الأشكال باستخدام الضوء".يطور خنجي، المرشح مرتين للأوسكار، مهارته عبر نهج إبداعي يتفوق على الجانب التقني. وتظهر مرونته في فيلم "مدينة زي المفقودة" (2016) الذي صوّر فيه ظلام الغابة تحت الضوء الطبيعي، مقابل تصوير الذروة الساحرة في "جواهر غير مصقولة" (2019) مستخدمًا الضوء الموجود داخل الشقة فقط.قال خنجي إن ذكرياته السينمائية المبكرة ارتبطت بـ "الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية، والواقعية الإيطالية، والأفلام الأوروبية والهندية"، مضيفًا:"نشأت محاطًا بهذه الأصوات والمشاعر. وحتى اليوم، إذا لم تعجبني الموسيقى، يمكننا أن ننجز تصويرًا مقبولًا، لكن ذهني لن يكون حاضرًا بالكامل".عندما بلغ الثانية عشرة، بدأ خنجي بصناعة الأفلام، مفتونًا بأفلام الرعب. أراد أن يصبح مخرجًا لكنه وجد شغفه في التصوير السينمائي. تضمنت رحلته مقطع الفيديو الموسيقي "Frozen" لـوالمخرج، وقال:"كان كل إطار مرسوماً في ذهنه، وكنا أنا ومادونا ننفذ رؤيته فقط. لقد كانت طريقة رائعة لتجربة أشياء جديدة".قال خنجي: "الأفلام تتمتع بطبيعة فنية تشكيلية، الأمر كلّه يتعلق بكيفية ترجمة قصتك على الشاشة، سواء باستخدام الفيلم أو التقنيات الرقمية".وعن الذكاء الاصطناعي، قال:"أحب صناعة الأفلام مع الناس، أحب وجود فريق العمل حولي من رجال ونساء، ومع ذلك، لا أريد تقييد العقول، يجب أن يستمر الناس في الاكتشاف".في رسالته لصُناع الأفلام الناشئين، قال:"لكل شخص صوت داخلي مميز. من المهم أن نفهم ونقبل اختلافنا. سيكون من الصعب العثور على صوت فني فريد، لكن علينا أن نبحث عنه داخل أنفسنا".وعن قبوله لاختلافاته، قال:"عندما كنت طفلاً، أردت أن أبدو فرنسيًا، ولم أدرك إلا لاحقًا أنني مختلف، وتقبلت أن اختلافاتي قد تكون شيئًا جيدًا".سواء في "مأكولات فاخرة" (1991) مع جان-بيير جونيه، أو "سبعة" مع ديفيد فينشر، يرى خنجي أن التصوير السينمائي يجب أن يخدم هدفًا أسمى، قائلاً:"لا يقتصر الأمر على التصوير الجميل فحسب، بل على رواية القصص".هكذا كانت هذه البوصلة التي قادته على مدى أربعة عقود، من روائع الكلاسيك إلى قمرة الدوحة.