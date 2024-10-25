إيلاف من الجونة: في نسخته السابعة، يعيد مهرجان الجونة السينمائي تأكيد التزامه بدور السينما كوسيلة لدعم الإنسانية وإبراز القضايا الملحة في الشرق الأوسط والعالم. تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، يجمع المهرجان بين رؤى فنية متنوعة تسلط الضوء على تجارب إنسانية عميقة وتعزز الحوار الثقافي، ليكون جسراً بين الشعوب والثقافات.

تكريم لرواد السينما العربية

يقدم المهرجان جائزة "الإنجاز الإبداعي" للفنان المصري القدير محمود حميدة، الذي أثرى الساحة الفنية بأدواره وإنتاجاته المتنوعة، ليصبح رمزاً للسينما المصرية. كما يُكرم المهرجان المبدعين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جورجي، اللذين رسما من خلال أعمالهما صورة مميزة للفن اللبناني، وسط التحديات التي يواجهها بلد الأرز.

حفلات موسيقية وعودة أيقونات السينما

يمثل حفل الموسيقار هشام نزيه محطة فريدة، حيث يقدم نزيه موسيقاه الشهيرة من أفلام مثل "الفيل الأزرق" و"إبراهيم الأبيض"، بمصاحبة أوركسترا بقيادة أحمد فرج، مضيفاً بعداً موسيقياً خاصاً إلى المهرجان. كما يقدم المهرجان مجموعة من الأفلام الكلاسيكية المرممة، مثل "عُمر المختار" و"السلم والثعبان"، ملبياً شغف الجمهور بأعمال الزمن الجميل.

قضايا فلسطينية.. ضمن "نافذة على فلسطين"

يواصل المهرجان دعمه للقضية الفلسطينية من خلال برنامج خاص يعرض أفلاماً تسرد تجارب الفلسطينيين ومعاناتهم، ما يعزز من تواجد صوت الشعب الفلسطيني في منصات السينما العالمية. يُعرض هذا البرنامج أفلامًا تتناول قصصاً مؤثرة، منها "أندر" و"المفتاح"، في محاولة لإيصال قضايا الشعب الفلسطيني إلى جمهور أوسع.

جلسات حوارية

يستضيف المهرجان جلسات حوارية وورش عمل لصناع الأفلام البارزين، بما في ذلك جلسة للمخرج هاني أبو أسعد، وتدير الفنانة يسرا لقاءً مع الفنانة إسعاد يونس حول التحديات التي تواجه صناعة السينما. تفتح هذه الجلسات باب الحوار مع الجمهور، مناقشة تجارب المبدعين، وتقديم رؤى جديدة للسينما العربية.

نجمة الجونة الخضراء

تمنح هذه الجائزة للأفلام التي تعالج قضايا بيئية، لتكون رمزاً على وعي المهرجان بدور الفن في دعم الاستدامة، حيث تقدم للفائز مبلغاً تشجيعياً يصل إلى عشرة آلاف دولار، تعزيزاً لدور السينما في رفع الوعي البيئي.

المواهب الناشئة

في إطار دعمه للمواهب الشابة، يعزز مهرجان الجونة برنامجه للمواهب العربية، ويستضيف ورش عمل وجلسات تعليمية تمنحهم فرصة الاحتكاك بخبراء الصناعة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وإبرازهم في المشهد السينمائي.