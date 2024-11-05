إيلاف من القاهرة: أقل من 10 أيام تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تقام في الفترة من 13 إلى 22 تشرين الأول (نوفمبر) الجاري، والتي كشفت إدارة المهرجان عن عرض 194 فيلمًا فيها من 72 دولة، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعقدت إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل العمل، يوم أمس في القاهرة، بحضور الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، وعصام زكريا المدير الفني للمهرجان للكشف عن تفاصيل الدورة الـ45 من المهرجان العربي العريق.

حسين فهمي: استقطاب أجيال متعددة من المبدعين

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على أن المهرجان مستمر في تحقيق تطورات ملحوظة تعزز مكانته كأحد أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأشار فهمي إلى أن الدورة الـ45 للمهرجان تأتي بتوجه خاص لتجسيد تنوع اتجاهات السينما المعاصرة واستقطاب أجيال متعددة من المبدعين، مميزاً بذلك تمازجاً فريداً بين الكلاسيكية والتجديد.

وتابع قائلاً: "حرصنا هذا العام على تقديم تشكيلة متميزة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة من مختلف الدول لإرضاء الجمهور وفتح آفاق جديدة للسينمائيين".

وأضاف أن الدورة تشمل مسابقة رسمية وأقساماً متنوعة مع تسليط الضوء على السينما الفلسطينية، إيماناً بأهمية دعمها في مسيرتها.

كما نوه فهمي بالدور البارز للمهرجان في الحفاظ على أرشيف السينما، معلناً عن تخصيص برنامج خاص لعرض كلاسيكيات السينما المصرية والعالمية بعد ترميمها بأحدث التقنيات.

وقال: "بهذا نتاح للأجيال الجديدة فرصة فهم أعمق لتاريخ السينما واستشراف المستقبل". وفي ختام كلمته، شكر فهمي جميع شركاء وداعمي المهرجان على مساهمتهم لتحقيق طموحات الدورة الحالية، معرباً عن أمله بأن تعكس هذه الدورة رؤى وتطلعات المهرجان وتلهم عشاق السينما.

عصام زكريا: أفلام تجمع بين الجودة الفنية والقصص الإنسانية

أعرب الناقد عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فخره بمسيرة المهرجان التي تمتد لما يقارب الخمسين عاماً، واصفاً إياه بأنه حدث ثقافي محوري شهد نشأة أجيال جديدة.

وأوضح زكريا أن تاريخ المهرجان يضع على عاتق المنظمين مسؤولية الحفاظ على مكتسباته وتقاليده العريقة مع السعي لتطويره وفقاً للتغيرات في صناعة السينما والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف: "حرصنا هذا العام على تقديم مجموعة غير مسبوقة من الأفلام التي تجمع بين الجودة الفنية والقصص الإنسانية المؤثرة".

وتابع زكريا موضحاً أن قيمة المهرجانات السينمائية تتجاوز عرض الأفلام، مشيراً إلى دور مهرجان القاهرة في دعم الصناعة السينمائية وتعزيز التوزيع ودعم المشاريع الجديدة عبر قسمي الصناعة وملتقى الأفلام. وختم زكريا كلمته بالتأكيد على أهمية ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها لجمهور جديد، متطلعاً لأن تكون الدورة الحالية استكمالاً لمسيرة المهرجان العريقة.

تكريمات الدورة الـ45

وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تقديراً لمساهماتهم في السينما العالمية. حيث يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، احتفاءً بمسيرته الفنية الغنية، بينما سيحصل الفنان أحمد عز على جائزة فاتن حمامة للتميز، تكريماً لأعماله المميزة في السينما المصرية. كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي سيترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

فيلم الافتتاح من فلسطين

وقد اختارت إدارة المهرجان الفيلم الفلسطيني الروائي الطويل "أحلام عابرة"، من تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، لعرضه العالمي الأول في حفل الافتتاح، بمشاركة النجوم عادل أبو عياش، وإميليا ماسو، وأشرف برهوم، مع موسيقى من تأليف جوهان كورتيت وتصوير دريد منجم.

وتدور أحداث الفيلم حول سامي، صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يبحث عن حمامته الزاجلة. ينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعاً بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي، يلتقي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل يلتقي بفلسطينيين آخرين يتشارك الجميع الحكايات.