إيلاف من لندن: يتواصل الكشف عن فصول مأساة المغني البريطاني المنتحر ليام باين، فقد ذكرت تقارير أنه طلب 9 زجاجات من الويسكي و13 جراما من الكوكايين قبل أن يقرر الانتحار بالقاء نفسه من شرفة الفندق الذي كان يقيم به في بوينس آيرس بالأرجنتين في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وزعم الادعاء في وثائق حصل عليها موقع TMZ الثلاثاء أن المغني السابق لفريق ون دايركشن One Direction كان في حالة سكر تام الليلة السابقة والصباح الذي حدث فيه سقوطه المميت من شرفة في الطابق الثالث بفندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس بالأرجنتين.

جدول زمني للساعات الأخيرة في حياة باين

لقد رسموا جدولاً زمنياً للساعات الأخيرة في حياة باين، زاعمين أنه طلب 4 زجاجات من الويسكي في الساعة العاشرة مساءً يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر). ثم طلب 5 زجاجات أخرى في الساعة 6:36 صباحًا يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر).

بعد أن أرسل رسالة نصية مزعومة إلى صديقه روخيليو "روجر" نوريس في الساعة 7 صباحًا مفادها أنه "سيذهب إلى العاهرة"، تواصل باين مرة أخرى في الساعة 9:32 صباحًا طالبًا "6 جرامات"، في إشارة على الأرجح إلى الكوكايين، وفقًا للمنفذ.

وزعم الادعاء أن نوريس، رجل الأعمال الأرجنتيني الذي سبق أن عرّف عن نفسه بأنه مدير أعمال باين، وصل بعد ذلك لتناول الإفطار في كاساسور، حيث شرب النجم الراحل الويسكي.

أثناء تناولهم الطعام، كانت الخادمة تنظف غرفة باين الفندقية المحطمة عندما عاد بشكل محموم بحثًا عن شيء ما وفي النهاية وجد "مسحوقًا".

عاهرات وكوكايين

في الساعة 11:30 صباحًا، ظهرت عاهرتان ، على الرغم من أنه من غير الواضح من اتصل بهما. ادعت المرأتان للشرطة أنهما مارستا الجنس مع باين قبل أن يطلب منهما المزيد من الكوكايين.

يُزعم أن باين رفض دفع المال للعاهرات، وأصبح غاضبًا عندما طلبن المال، مما دفعه إلى لكم التلفزيون في غرفته ثلاث مرات، وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن رجال الشرطة استجوبوا امرأتين بعد أن زعمتا أنهما كانتا في غرفة باين قبل وفاته. ومع ذلك، لم تكونا حاضرتين وقت وفاته.

وبحلول الساعة الثانية ظهرًا، طلب من أحد موظفي الفندق "7 جرامات أخرى لهذا اليوم"، وفقًا لموقع TMZ.

عاد نوريس إلى كاساسور في الساعة 3:45 مساءً لدفع الأموال للعاهرات، وبعد 15 دقيقة، رأى موظفو الفندق باين "في حالة سكر واضحة" مع اتساع حدقة العين.

غادر نوريس الفندق في الساعة 4:04 مساءً، قبل وقت قصير من سماع عاملة النظافة لباين وهو يدمر غرفته. يُزعم أن أحد موظفي الفندق حاول الاتصال بنوريس، لكنه لم يرد. بحلول الساعة 4:25 مساءً، أرسل رجل الأعمال رسالة نصية إلى باين، "كيف حالك؟" لكن لم يتم الرد عليها.

نوريس هو أحد الأشخاص الثلاثة الذين وجهت إليهم اتهامات فيما يتعلق بوفاة باين، حيث يلاحقه المدعون العامون بتهمة التخلي عنه. ويزعمون أن نوريس كان على علم بسقوط عضو الفرقة السابق في فخ الفرقة ولم يخبر عائلته بذلك.

وذكرت التقارير أن والد باين، جيف باين، أبلغ السلطات أن نوريس تطوع لرعاية ابنه الشهير وترتيب وضعه في مركز إعادة تأهيل في أيار (مايو).

لا تجعلوه وحيداً أبداً

وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع TMZ، أخبر جيف نوريس أنه من المهم أن يبقى ليام مشغولاً وألا يكون وحيدًا أبدًا للحفاظ على رصانته .

ومع ذلك، كان والد المغني على علم بأن هناك شيئاً خاطئاً في أيلول (سبتمبر) عندما طرد ليام حارسه الشخصي الذي كان يحاول منعه من تعاطي المخدرات، وفقاً للتقرير.

في يوم الاثنين، تم الكشف عن أن أحد الحراس الشخصيين قام بحبس ليام في شقة مستأجرة في فلوريدا، حيث كان يشتبه في أن المغني كان في حالة سكر. ومع ذلك، تمكن النجم من الفرار.

نفى نوريس أي تورط له في وفاة صديقه ، وزعم أنه كان مع ليام حتى قبل ساعة من سقوطه. ويقال إن الموسيقي كان بخير عندما تركه نوريس.

كما تم توجيه اتهامات إلى رجلين - أحدهما تاجر مخدرات مزعوم وموظف في الفندق - في وفاة ليام لتزويده بالمخدرات.

وبعد مرور أكثر من ساعة بقليل على قيام نوريس بدفع المال للعاهرات، بدأ ليام يتصرف بشكل غير منتظم في بهو الفندق، بحسب شهود عيان.

حبس ليام في غرفته

وبعد ذلك، قام ثلاثة رجال - من المفترض أنهم من موظفي الفندق - بحمله من ذراعيه وساقيه إلى غرفته، حيث تم حبسه، وفقًا للقطات من كاميرات المراقبة التي تم إصدارها الأسبوع الماضي.

وعندما وجد نفسه محاصرًا، يُفترض أن ليام حاول الهروب من خلال النزول إلى الشرفة بعد ارتداء قبعة نيويورك يانكيز وارتداء حقيبة لويس فيتون.

لكن يبدو أنه فقد وعيه وسقط إلى حتفه . وكان عمره 31 عاماً، وقد أثبت تشريح الجثة أن سبب وفاة ليام كان كسرًا في الجمجمة ونزيفًا خارجيًا وداخليًا.

كما وجد تقرير السموم أيضًا أنه كان يتناول الكوكايين من بين أنواع أخرى من المخدرات.

ووري جثمان ليام باين الثرى في إنكلترا في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد جنازة خاصة حضرها زملاؤه السابقون في فرقة ون دايركشن One Direction : زين مالك، ولويس توملينسون، وهاري ستايلز، ونيل هوران، وصديقته السابقة شيريل كول التي قدمت واجب العزاء.