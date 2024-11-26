إيلاف من واشنطن: ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واحدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفضت نسبة تأييد الرئيس الحالي جو بايدن إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في استطلاع رأي بعد الانتخابات.

ارتفعت شعبية الرئيس المنتخب 6 نقاط ووصلت إلى أعلى مستوى لها بعد الانتخابات، في حين هبطت أرقام الرئيس المنتهية ولايته بايدن إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، وفقًا لاستطلاع جديد.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته كلية إيمرسون أن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، حصل على نسبة موافقة بلغت 54%، وهي واحدة من أعلى نسب الموافقة على الإطلاق، مقارنة بنحو 46% ممن يعارضونه .

وسجل بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، نسبة موافقة بلغت 36% مقابل نسبة عدم موافقة بلغت 52%، وهي أدنى نسبة سجلتها كلية إيمرسون في 4 سنوات.

كما ينظر الرجال إلى الرئيس القادم بشكل أكثر إيجابية (61%) مقارنة بالنساء (48%)، بحسب تقرير "نيويورك بوست".

ولم يحصل الرئيس الخامس والأربعون على نسبة تأييد 50% خلال إدارته الأولى - ولا في فترة ما بعد الرئاسة قبل فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقًا لغالوب.

شعبية حسب الجنس والعرق والعمر

وأوضح سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمركز إيمرسون كوليدج لاستطلاعات الرأي، أن "شعبية ترامب تتباين بشكل كبير حسب الجنس والعرق والعمر".

"إن أقوى فئة عمرية لترامب هي بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، حيث ينظر إليه 60% بشكل إيجابي، مقارنة بـ 48% بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ومن الجدير بالذكر أن شعبيته ارتفعت بين الناخبين الأصغر سنًا، حيث أعرب 55% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا عن رأي إيجابي."

ويرى نحو 59% من الناخبين البيض أنه أمر إيجابي، في حين يقول 53% من الناخبين من أصل إسباني و28% من الناخبين السود الشيء نفسه.

وتمثل النتائج بالنسبة لترامب أيضًا انعكاسًا صارخًا عن الوضع قبل أربع سنوات، عندما أظهرت سلسلة من الاستطلاعات انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب انتخابات عام 2020.

وأوضح كيمبال أن "هناك فرقًا حادًا في رد الفعل تجاه نتائج الانتخابات بناءً على من دعمه الناخبون: 67% من ناخبي هاريس فوجئوا بالنتائج، بينما لم يفاجأ 71% من ناخبي ترامب بفوزه".

كانت استطلاعات الرأي حول شعبية ترامب ضئيلة إلى حد ما في أعقاب انتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر). فقد أظهر استطلاع آخر أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوجوف أن شعبية ترامب بلغت 50%.

وبشكل عام، حصل ترامب على متوسط ​​45.5% مؤيد مقابل 51.4% معارض، وفقًا لأحدث تجميع لاستطلاعات الرأي التي أجرتها شركة RealClearPolitics ، والتي تم إجراء جميعها، باستثناء استطلاعات إيمرسون والإيكونوميست، قبل الانتخابات.

كما حصل ترامب على درجات عالية من الناخبين بشأن تعامله مع عملية الانتقال، حيث وافق عليه 59% مقابل رفضه 41%، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف .

وأراد نحو 23% من المشاركين أن يترشح ترامب مرة أخرى، مما دفع الاستطلاع إلى تصنيفهم على أنهم غير حاسمين لأن ذلك غير دستوري.

على الجانب الديمقراطي، تصدرت هاريس (60 عامًا) الميدان بنسبة 37٪، تليها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (7٪) ووزير النقل بيت بوتيجيج (4٪) - مع تعادل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر بنسبة 3٪ فقط.

تم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته كلية إيمرسون في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) وشمل ألف ناخب بهامش خطأ يزيد أو ينقص بمقدار 3 نقاط مئوية.