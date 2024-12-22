إيلاف من بيروت: إفتتحت مساء السبت سينما متروبوليس مبناها الجديد في منطقة مار مخايل – الأشرقية ببيروت، وقد حرص أكثر من الف محب للسينما على الحضور لإكتشاف المبنى الجديد الذي يعيد مكانة بيروت الثقافية والسينمائية، كحاضنة وجامعة لعشاق الفن السابع .

في الإفتتاح كان هناك عدد من النجوم العالميين على الموعد للتضامن مع عودة المدينة الى حركتها التي إفتقدتها مع أزمة 2019 ومنها إنفجار 2020 وآخرها الحرب الإسرائيلية الدامية على لبنان.

كيت بلانشت تتحدث

الممثلة العالمية كيت بلانشت كانت لها كلمة دعم لهذه الصالة ولأهمية وجودها وتمنت أن تكون موجوده بين الحضور لولا الأوضاع الراهنة كما تمنى المخرج الفرنسي جاك أوديار كل التوفيق لمتروبلس هذه الصالة الذي قام بزبارتها بعيدها العاشر أما المخرجة اللبنانية نادين لبكي عبرت بكلمتها الداعمة عن أهمية عودة ميتروبلس بظل الظروف الراهنة.

و قالت : "هذا برهان بأن لبنان لا يفقد روحه وهذه الصالة بالنسبة لي ليست فقط صالة أفلام ولكن ملجأ لكثير من الأحلام والتطلعات والكثير من الأفكار. فكم جميلُ بأنه بالرغم من كل شي هناك أناس عندها الجرئة بأن تزرع فن وجمال وثقافة"، كما شكرت لبكي كل من عمل لتحقيق هذا الحلم وتمنت أن يستطيع محبي السينما دايماً أن يحتفلوا بسينما وفن حقيقي في هذا المكان وأن يتسارك الجميع الأفكار لبناء خطط للبنان احلى.

4 أفلام قصيرة صامته

برنامج الإقتتاح تتضمن عرض 4 أفلام قصيرة صامتة ترافقها موسيقى حية للفنان أنطوني صهيون، والأفلام مولفة من لقطات أرشيفية من لبنان ومصر وفلسطين، من تجميع وإخراج المخرجين اللبنانيين: رانيا اسطفان، فارتان أفاكيان، سينتيا زافين ورنا عيد، وجوانا حاجي توما.