إيلاف من لندن: تم ترشيح أميرة ويلز كيت ميدلتون لجائزة "شخصية العام" التي تمنحها مجلة تايم، وانضمت الأميرة، البالغة من العمر 42 عامًا، إلى قائمة من الأسماء الشهيرة حيث حظيت بالإشادة لبدء "محادثة مهمة حول الخصوصية والصحة للشخصيات العامة".

ومن بين المرشحين الآخرين للفوز باللقب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وإيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وبنيامين نتانياهو، وجيروم باول، وكلوديا شينباوم، وجو روجان، ويوليا نافالنايا، أرملة السياسي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني.

يتم منح هذه الجائزة المرموقة لشخص أو مجموعة من الأشخاص أو حركة لها تأثير كبير على العالم - سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

وسيتسلم الفائز هذا العام الراية من المغنية تايلور سويفت ، التي اختارتها مجلة تايم كشخصية العام 2023.

قصتها مع السرطان والأبواب المغلقة

قضت الأميرة كاثرين جزءًا كبيرًا من العام خلف الأبواب المغلقة بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في كانون الثاني (يناير)، وقد تم بعد ذلك تشخيص إصابتها بالسرطان وتلقي العلاج اللازم، وبعد ذلك أعلنت أنها أصبحت خالية من السرطان أخيرًا .

وبعد إعلان إصابتها بالسرطان في آذار (مارس) ابتعدت الأميرة عن أعين الجمهور لإعطاء الأولوية لعملية علاجها، وبعد ثلاثة أشهر، كتبت الأميرة في رسالة أنها "تحقق تقدما جيدا" لكنها مرت "بأيام جيدة وأيام سيئة" أثناء خضوعها للعلاج الكيميائي.

ومنذ ذلك الحين، عادت إلى العائلة المالكة من خلال تولي عدد من المهام العامة في الأسابيع الأخيرة، وفي الآونة الأخيرة، شاركت الأميرة كيت في خدمة ترانيم عيد الميلاد السنوية، والتي أطلق عليها اسم "معا في عيد الميلاد"، في كنيسة وستمنستر في لندن يوم الجمعة.

ويليام: عام وحشي

وفي الشهر الماضي، علق ويليام على العام "الوحشي" الذي مرت به عائلته بعد معركة زوجته ووالده مع السرطان، وقال ويليام: "كانت محاولة تجاوز كل شيء آخر وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح أمرًا صعبًا حقًا"، واصفًا عام 2024 بأنه "أصعب عام في حياتي".

مضيفاً :"لكنني فخور جدًا بزوجتي، وفخور بوالدي، لتعاملهما مع الأمور التي قاما بها. ولكن من وجهة نظر عائلية شخصية، كان الأمر وحشيًا".