إيلاف من لندن: في أول ظهور عام لها، قامت كيت أميرة ويلز بزيارة مفاجئة إلى بلدة ساوثبورت مع الامير ويليام أمير ويلز للقاء عائلات الفتيات الثلاث اللاتي توفين في أعقاب هجوم الطعن بالسكين في مطلع الصيف.

وكان هذا ظهورًا عامًا نادرًا للأميرة، وأول زيارة مجتمعية لها منذ نهاية العام الماضي، وأول نشاط لها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان ونهاية العلاج الكيميائي.

ويوم أمس الأربعاء، تم تأكيد لوسائل الإعلام أن الأمير ويليام سيقوم بالرحلة إلى ساوثبورت، ولكن قبل وصوله اليوم الخميس بقليل، تم الإعلان عن أن كيت قررت أيضًا الانضمام إلى زوجها.

والتقى ويليام وكيت بشكل خاص بعائلات بيبي كينغ البالغة من العمر ست سنوات، وإلسي دوت ستانكومب البالغة من العمر سبع سنوات، وأليس دا سيلفا أجويار البالغة من العمر تسع سنوات، واللاتي توفين نتيجة للهجوم في مركز هارت سبيس المجتمعي في يوليو.

وكانت ورشة عمل (تيلور سويفت) لليوغا والرقص التي تستهدف أطفال المدارس الابتدائية من السنة الثانية إلى السنة السادسة تجري في وقت الهجوم. كما أصيب ثمانية أطفال آخرين واثنان من البالغين.

دعم مستمر

ومن المفهوم أن ويليام وكيت أرادا الزيارة الآن لإظهار دعمهما المستمر للعائلات والمجتمع والمستجيبين الأوائل الذين حضروا المشهد وأعمال الشغب اللاحقة.

والتقيا بأعضاء خدمات 999 لسماع ذكرياتهم عن ذلك اليوم، وتحدثا إلى رؤساء الشرطة والإسعاف والإطفاء حول الدعم المستمر للصحة العقلية للموظفين.

وفي أعقاب الهجوم، أصدر الأمير والأميرة بيانًا قالا فيه: "كوالدين، لا يمكننا أن نتخيل ما تمر به أسر وأصدقاء وأحباء القتلى والجرحى في ساوثبورت اليوم.

وقالا: "نرسل حبنا وأفكارنا وصلواتنا إلى كل من شارك في هذا الهجوم المروع والشنيع".

كما تبرعا من خلال مؤسستهما الملكية لجمع التبرعات لخدمة رعاية الشرطة الوطنية للمساعدة في تسريع إعادة التأهيل النفسي والجسدي لأفراد الشرطة والإسعاف.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، التقى الملك تشارلز الثالث ببعض الأطفال الذين نجوا من الهجوم وشكر أعضاء المجتمع على شجاعتهم وروحهم.

وتم توجيه تهمة القتل ومحاولة القتل إلى أكسل روداكوبانا، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت ويبلغ الآن 18 عامًا.

تشخيص السرطان

وإذ ذاك، تأتي الزيارة بعد أن أعلنت الأميرة كيت في مارس أنها تم تشخيص إصابتها بالسرطان.

في مقطع فيديو في سبتمبر، أكدت أنها أنهت العلاج الكيميائي الوقائي، وبينما ستبدأ في القيام بمزيد من العمل، فإنها ستؤدي فقط واجبات عامة خفيفة بينما تواصل تعافيها.

وفي الأسبوع الماضي، تم تصويرها وهي تعانق مريضة السرطان المراهقة ليز هاتون، وقد حضرت هذا العام مناسبات أكثر رسمية وعائلية مثل موسم ويمبلدون لكرة التنس وموكب الاحتفال بعيد الميلاد الملكي.

لكن هذه الرحلة إلى بلدة ساوثبورت هي أول زيارة مجتمعية لها للقاء أفراد من الجمهور مع زوجها منذ نهاية عام 2023.