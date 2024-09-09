إيلاف من لندن: أنهت أميرة ويلز كيت ميدلتون علاجها الكيميائي، كاشفة عن التفاصيل الشخصية حول رحلتها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

في يوم الاثنين 9 أيلول (سبتمبر)، أصدرت أميرة ويلز رسالة فيديو عاطفية، والتي ظهر فيها زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج ، 11 عاما، والأميرة شارلوت ، 9 أعوام، والأمير لويس ، 6 أعوام.

تقول كيت في الفيديو: "مع اقتراب فصل الصيف من نهايته، لا أستطيع أن أخبركم كم هو مريح أنني أكملت أخيرا علاجي الكيميائي، لقد كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة، الحياة كما تعلمون يمكن أن تتغير في لحظة وكان علينا إيجاد طريقة للتحرك في المياه العاصفة والطريق المجهول".

رحلة السرطان معقدة ومخيفة

وتابعت :"إن رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للجميع، وخاصة أولئك الأقرب إليك، كما أنها تضعك أيضا وجها لوجه مع نقاط الضعف الخاصة بك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، ومع ذلك تمنحك منظور جديد حول كل شئ".

وأضافت :"لقد ذكرتني هذه المرة أنا وويليام بالتفكير والامتنان للأشياء البسيطة والمهمة في الحياة، والتي غالبا ما يعتبرها الكثير منا أمرا مفروغا منه، مجرد الحب والمحبة".

طريقي إلى التعافي طويل

كما تقول: "تركيزي الآن على القيام بكل ما بوسعي للبقاء خالية من السرطان، على الرغم من أنني انتهيت من العلاج الكيميائي، إلا أن طريقي إلى الشفاء والتعافي الكامل طويل".

وأضافت: "لكنني أتطلع إلى العودة إلى العمل والاضطلاع ببعض الالتزامات العامة الإضافية في الأشهر المقبلة عندما أستطيع ذلك، وعلى الرغم من كل ما حدث من قبل، فإنني أدخل هذه المرحلة الجديدة من التعافي بإحساس متجدد بالأمل وتقدير للحياة".

وأكملت :"أنا وويليام ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه من جميع أولئك الذين يساعدوننا في هذا الوقت".

النور قادم

وبعثت برسالة لمرضى السرطان، جاء فيها :"إلى كل أولئك الذين يواصلون رحلة السرطان الخاصة بهم، سأبقى معكم، جنبا إلى جنب، يدا بيد، يمكن أن يأتي النور، لذلك دع هذا النور يضيء."

وقال موقع "بيبول PEOPLE الذي نشر هذا التقرير إن أميرة ويلز تتطلع إلى القيام بعدد من المشاركات العامة خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك، كما تقول في رسالة الإثنين، فإن تركيزها ينصب على أن تكون خالية من السرطان ورحلتها إلى الشفاء التام طويلة.

ولذلك ستعود إلى برنامج خفيف من الارتباطات الخارجية لبقية العام، مما يعكس الحاجة إلى التركيز على تحقيق التعافي الكامل.

الغياب عن الحياة العامة

ظلت أميرة ويلز غائبة إلى حد كبير عن الحياة العامة طوال عام 2024 بأكمله. وبعد خضوعها لعملية جراحية مخطط لها في البطن في كانون الثاني (يناير)، أعلنت في رسالة فيديو مؤثرة في 22 أذار (مارس) أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان وأنها تتلقى العلاج الكيميائي.

لم تتم رؤيتها بصفة رسمية إلا مرتين هذا العام، في 15 حزيران (يونيو) في بطولة Trooping the Color وفي 14 تموز (يوليو) في بطولة ويمبلدون، إلى جانب ابنتها الأميرة شارلوت وشقيقتها بيبا ميدلتون .

وبعد ظهورها في ويمبلدون في يوليو، قال كاتب السيرة الملكية روبرت جوبسون، مؤلف الكتاب الجديد كاثرين، أميرة ويلز: سيرة ذاتية لملكة المستقبل".. "في السابق، كانت تعيش حياتها وفقا للتقويم، والآن هي تعيش حياتها، ويأتي التقويم بعد ذلك، ستعود، لكن عندما تمر بتجربة كهذه، فإنها تغير وجهة نظرك وترتيب الأمور".