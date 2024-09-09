إيلاف من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ورحب ولي العهد السعودي، بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الذي حمَّله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الروسي، السفير فوق العادة المفوض لدى السعودية سيرغي كوزلوف، وعدد من المسؤولين.

