إيلاف من لندن: أعلن الأردن عن إغلاق جسر الملك حسين (معبر اللنبي) أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لليوم الاثنين الموافق 9 أيلول/سبتمبر، وحتى إشعار آخر.

جاء إعلان بعد يوم من حادثة إطلاق النار من جانب سائق الشاحنة الأردني ماهر الجازي على الطرف الآخر من الحدود وأدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين يوم الأحد.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد، عن إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

تسليم جثة المهاجم

وعلم أن عائلة المهاجم الجازي الذي اردته القوات الإسرائيلية قتيلا على الفور، أجرت اتصالات مع السلطات الأردنية من أجل ترتيبات تسليم جثمانه من جانب إسرائيل، ليتسنى دفنه في بلدته.

وعلى صلة، كشف شادي الجازي، شقيق ماهر الجازي، أنّ العملية شكلت لهم مفاجأة لم يتوقعوها، حيث أنّ ماهر لم تكن تصرفاته تنم عن تدبير او تخطيط لأي عملية، الّا أنه بالفترة الاخيرة كان متأسفًا على حال الأمة العربية وما يحدث مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبين أنّ عمل شقيقه ينحصر في إيصال بضائع تجارية إلى المعبر والعودة مجددًا، ولم تكن وجهته قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948.

ماهر إنسان طبيعي

ومن جهته، قال الشيخ حابس الجازي، ابن عم ماهر الجازي، منفذ العملية، إن ما قام به ابنهم رد فعل طبيعي تجاه الجرائم الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين الشيخ حابس في تصريحات صحفية الاثنين، أن ماهر لم ينتمِ إلى أي حزب، وهو إنسان طبيعي وودود، لكنه شاب عربي مسلم تأثر بما يحدث في فلسطين الحبيبة في ظل تعنت نتنياهو والجرائم الاسرائيلية بحق الأهل في فلسطين والدعم الغربي لاسرائيل.

وأكد أن "ماهر ليس أول شهيد من قبيلة الحويطات والقبائل العربية ولن يكون الأخير بإذن الله تعالى ونحتسبه شهيدا عند الله تعالى".

وأشار الى أن ماهر لديه 6 من الأبناء (ولدان و4 بنات) أكبرهم (قدر) يبلغ من العمر 14 عاما، منوها الى أن والد ماهر قال مباشرة بعد إبلاغه باستشهاد ابنه: "دم إبني مش أغلى من دماء الشعب الفلسطيني".

وختم: أن السلطات الاردنية تواصلت معهم وأبلغتهم بحيثيات ما جرى وأن هناك مساعٍ وجهود تبذل لاستعادة جثمان الشهيد ليتسن لهم دفنه في الأردن.