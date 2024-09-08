إيلاف من عمان: من هو سائق الشاحنة الأردني ماهر ذياب حسين الجازي الذي أطلق النار الأحد على اسرائيليين بمعبر الملك حسين الحدودي بين الأردن والضفة الغربية (جسر اللنبي)، وقتل 3 إسرائيليين؟

وفقاً لأقاربه، وتحديداً عمه حابس علي الجازي الحويطات فإن ماهر يعمل منذ عام واحد فقط على شاحنة خاصة لنقل البضائع إلى الضفة الغربية، وقد دخل المعبر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولم تظهر عليها علامات تفيد برغبته في تنفيذ مثل هذا العمل.

ووفقا لـ"العربية" أضاف حابس علي الجازي الحويطات أن ماهر من مواليد عام 1985 في أذرح جنوب الأردن، مردفاً أن له ولدين و3 بنات.

كما أوضح أن ماهر هادئ جداً وليس لديه أية انفعالات أو أفكار من قبل بخصوص هذا العمل، ولفت إلى أنه متقاعد عسكري ليس لديه أية خلفية حزبية، ومشهود له بالاحترام من قبل أهالي المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت مساء الأحد أن "مواطناً أردنياً" تصرف بشكل "فردي" هو مطلق النار عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الضفة الغربية والأردن، في هجوم أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

كما أضافت أن "الحادث هو عمل فردي"، ويجري "التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية من أجل دفنه في الأردن".

يذكر أن الهجوم يعتبر الأول من نوعه على الحدود مع الأردن منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين من حراس الأمن غير العسكريين.

وأغلقت إسرائيل كافة المعابر البرية مع الأردن، ومنعت مرور المسافرين، كما عمدت إلى التحقيق مع الشاحنات المتواجدة في المكان، ما أدى إلى تكدس العشرات من القافلات.

أتت تلك التطورات فيما تعيش الضفة توترات غير مسبوقة منذ سنوات، إثر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية التي نفذت خلال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن معبر اللنبي الحدودي (الملك حسين) يستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن، ثم السفر إلى الخارج.