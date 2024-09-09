إيلاف من موسكو: أحجم الكرملين، الإثنين، عن نفي أن تكون إيران قد "سلمت روسيا صواريخ باليستية"، وفق ما ذكرت تقارير خلال الأيام الماضية، مشددا على أن روسيا "تطور علاقاتها كما تشاء مع طهران، لا سيما في أكثر المجالات حساسية"، فيما نفى "قائد كبير" بالحرس الثوري صحة المعلومات.

وردا على سؤال بشأن تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ذكر أن إيران "أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا"، قال الكرملين إن إيران "شريكة لروسيا".

وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "هذا النوع من المعلومات ليس صحيحا على الدوام"، لكنه لم ينف هذه الاتهامات خلال الإيجاز الإعلامي مع صحفيين.

واستطرد: "إيران شريك مهم"، مشيرا إلى أن البلدين يطوران تعاونهما "في شتى المجالات الممكنة، بما يشمل أكثرها حساسية".

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن وسائل إعلام رسمية في إيران، نقلت عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله، الإثنين، إن التقارير الواردة عن نقل صواريخ إلى روسيا هي "حرب نفسية".

والإثنين أيضا، قال الاتحاد الأوروبي إن حلفاءه "تبادلوا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران زودت روسيا صواريخ باليستية"، وحذر بفرض عقوبات جديدة على طهران في حال تم التأكّد من عمليات التسليم.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: "نحن نبحث المسألة مع الدول الأعضاء، وإذا تم تأكيد (عمليات التسليم)، فسيكون ذلك بمثابة تصعيد مادي كبير في دعم إيران للحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وزاد التقارب بين طهران وموسكو منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022 إذ تزود إيران الجيش الروسي بطائرات مسيرة من طراز شاهد.

وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن نقل إيران أي صواريخ باليستية إلى روسيا سيكون بمثابة تصعيد كبير في الحرب الدائرة في أوكرانيا.