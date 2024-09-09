إيلاف من دبي: الإثنين التاسع من أيلول (سبتمبر) 2024، يجسد الذكرى السنوية الخامسة عشرة، لافتتاح وتشغيل مترو دبي، وطوال هذه السنوات استخدم المترو 2.4 مليار راكب، ومن الذكريات العالقة في الأذهان أيضاً، إهداء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الافتتاح التاريخي في 09-09-2009 تذكرته لناشر "إيلاف" عثمان العمير، وهي أول تذكرة على الإطلاق في مشروع مترو دبي.





ومنذ أن افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا المشروع الحضاري الكبير وهو يسهم في ربط مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، ويوفر تنقل سهل ومستدام لسكان وزوار الإمارة، ويلبي متطلبات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المدينة.

وحقّق "مترو دبي" نجاحات كبيرة على مستوى الكفاءة التشغيلية، والدقة في الالتزام بمواعيد الرحلات، وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية.وسجل المترو نمواً مستمراً في عدد مستخدميه، إذ بلغ عددهم خلال 15 سنة قرابة 2.4 مليار راكب، وفقاً لتقرير "الإمارات اليوم"، وبات الخيار الأول لنقل الكثير من السكان والزوار، حيث يقدر اليوم متوسط عدد الركاب بنحو 730 ألف راكب يومياً.

وبلغت نسبة الالتزام بمواعيد جدول الرحلات 99.70%، وهي نسبة تفوق المستهدف في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، التي بلغت منذ تشغيل المترو حتى أيلول (سبتمبر) الجاري، قرابة 4.3 ملايين رحلة، فيما بلغ عدد الكيلومترات المقطوعة 26.8 مليون كيلومتر.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي:"سجل مترو دبي نجاحات متوالية خلال مسيرته ومنذ افتتاحه في التاسع من أيلول (سبتمبر) 2009، وحتى الآن، حيث زاد طول خطوط المترو من 52 كيلومتر، إلى قرابة 90 كيلومتراً، وارتفع عدد المحطات من 10 محطات إلى 53 محطة".

وتابع :" كذلك عدد القطارات المشغلة ارتفع من 79 قطاراً إلى 129 قطاراً، وارتفع عدد مستخدمي المترو من 20 ألف راكب في العاشر من أيلول (سبتمبر) 2009، إلى 767 ألف راكب يومياً في 3 أيلول (سبتمبر) 2024. ووصل عدد ركاب المترو في بعض الأيام مثل رأس السنة الميلادية وفي أيام الأعياد والمناسبات الكبرى، إلى 900 ألف راكب في اليوم الواحد".

وأضاف الطاير :"ساهم مترو دبي في توفير فرص العمل للمواطنين، حيث يقدر عدد المواطنين العاملين في الشركة المشغلة لمترو دبي 228 موظفاً، مشيراً إلى أن مترو دبي حافظ على مكانته كأطول مشروع مترو في العالم دون سائق، بينما يظل أحد أهم مشروعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، كما حافظ على مكانته العالمية في مجالات السلامة واتباع الحلول الفعّالة الصديقة للبيئة وتعزيز أسس الاقتصاد الأخضر أيضاً، مع تحقيق الكفاءة التشغيلية والدقة في مواعيد الرحلات".





محطات مهمة في مشروع "مترو دبي"

• 21 أذار (مارس) 2006: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي.

• 29 تموز (يوليو) 2006: صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

• 10 كانون الثاني (يناير) 2007: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، معلناً انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان.

• 20 أيلول (سبتمبر) 2008: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري.

• 9 أيلول (سبتمبر) 2009: أعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي للخط الأحمر، الذي انطلق بعشر محطات.

• 9 أيلول (سبتمبر) 2011: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشغيل الرسمي للخط الأخضر لمترو دبي.

• 29 حزيران (يونيو) 2016 : اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسية عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي.

• 5 أيلول (سبتمبر) 2016: وضع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حجر الأساس لمشروع (مسار 2020).

• 8 تموز (يوليو) 2020، أعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء للتشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي.

• 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023: اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.