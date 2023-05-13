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أكد عثمان العمير لتلفزيون "بي بي سي" أن أدوات الذكاء الاصطناعي توفّر للمؤسسات الإعلامية مميزات لا تتوفر لدى العنصر البشري، مشدداً على الحاجة للتطوير والتغيير بما يخدم تكامل المعلومات واتساق الأفكار لخدمة العمل الصحافي.

إيلاف من لندن: حل عثمان العمير، مؤسّس "إيلاف" ورئيس تحريرها، اليوم ضيفاً على شاشة "بي بي سي" في أعقاب إعلان "إيلاف" يوم الثلاثاء الماضي تبني خطوات تواكب التطوّرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، وتدفع نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح أحد أبرز روّاد إنتاج المحتوى الإعلامي، بالاستفادة من الأدوات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

ويرى العمير أن لأدوات الذكاء الاصطناعي فعالية كبيرة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية داخل المؤسسات الإعلامية، إذ من شأنها تعزيز المحتوى، كما تخدم تجويد تجربة القارئ.

وعن الخطوات المتقدمة التي حققتها المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها "إيلاف"، يقول العمير إن "بعض المؤسسات او الصحف المهتمة بالذكاء الاصطناعي وصلت الى مرحلة تنفيذ بعض الخطوات وليس كلها". وتسعى إيلاف دائماً الى مواكبة التطورات وتبني الجيد منها. يقول العمير إن إيلاف "كونها انطلقت من لندن، عاصمة الإعلام وعاصمة التطور وتلاقي الحضارات، يعطينا فرصة أن نطل بسرعة على أحدث التطورات" لنتبنى الجيد منها في خدمة العمل الصحافي.



إطلالة العمير عبر شاشة "بي بي سي" اليوم. 13 مايو 2023

يوضح العمير أن "إيلاف أنشأت شركة تستفيد من الصناعات المتطورة، وستتمكن في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من تقديم تطور كبير في مجال صناعة المحتوى بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي". وتتيح الأدوات الجديدة تحليل الصور والفيديوهات وتقديم معلومات مفيدة منها، وتلخيص التقارير المطولة والدراسات المعمقة والتفصيلية، في غضون دقائق، وتوظيفها في خدمة المحتوى. كما تسرع عملية تفريغ المقابلات إلى سطور مكتوبة، ويشمل هذا الجانب أيضاً تحويل التسجيلات والمقاطع المصورة إلى نصوص مكتوبة، وبالمقابل تحويل النصوص المكتوبة الى نصوص سمعية وربما في المستقبل الى نصوص سمعية وبصرية. يقول العمير إن "كل هذه التقنيات موجودة ومتوفرة" ولدينا فريق متمكن ومتحمس لتنفيذ أي فكرة جديدة واختبار نتائجها".

التخفف من الزوائد

لكن هل يهدد الذكاء الاصطناعي مهنة الصحافي؟ لا يرى العمير أي تهديد للعمل الصحافي المبدع، إنما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات في التخلص من العناصر الزائدة فيها. يستند قول العمير إلى خبرة تفوق الأربعين عاماً في مجال الصحافة وإدارة المؤسسات الإعلامية، وهو لا ينفي وجود زوائد لا معنى لها في المؤسسات الإعلامية، ويرى أنها الفئات المهددة بفقدان وظائفها لصالح الذكاء الاصطناعي. أما أصحاب العقول القادرة على تطوير العمل والإبداع والابتكار، فهذه لا غنى عنها، إذ هناك الكثير من الأمور لا يستطيع العقل الاصطناعي ان يوفّرها.

ويشدد العمير على أهمية العنصر البشري المبدع. بمقدور الذكاء الاصطناعي، التدقيق في مصدر الخبر ومحتواه، والتأكد من دقته ومقاطعة المعلومات التي ترد فيه مع مصادر معلومات موثوقة، لكن يبقى العنصر البشري المبدع الأقدر على الإشراف على المادة سواء في الصحافة المكتوبة او المسموعة او المرئية.

يختم العمير بالقول "أما عن فرضية الاستغناء عن العقول البشرية، فلا ادري اذا كنا غداً سنخلق عقلا بشريا أم لا، ولكن حتى الآن "اسمه ذكاء اصطناعي".