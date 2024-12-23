إيلاف من بيروت : في أيلول (سبتمبر) 2024، اهتز لبنان بسلسلة تفجيرات استهدفت عناصر "حزب الله" عبر أجهزة "بيجر" و"ووكي توكي" مفخخة. العملية، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة نحو 3000 شخص بينهم أطفال، لم تكن مجرد عمل عسكري عشوائي، بل نتاج عقد من التخطيط الدقيق والخداع المتقن الذي قاده جهاز الموساد الإسرائيلي.

خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، كشف اثنان من عملاء الموساد السابقين عن تفاصيل دقيقة للعملية، في ظهور تميز بارتداء أقنعة واستخدام أصوات معدلة حفاظًا على هويتهما. جاءت تصريحاتهم محملة برسائل واضحة لخصوم إسرائيل: "لا تعبثوا معنا".

خطة عمرها عقد كامل

بدأت العملية منذ أكثر من عشر سنوات، عندما زوَّد الموساد "حزب الله" بأجهزة "ووكي توكي" مفخخة. كانت الأجهزة تبدو طبيعية تمامًا من الخارج، لكنها احتوت على متفجرات مخفية داخل البطاريات.

قال أحد العملاء، الذي أُطلق عليه الاسم المستعار "مايكل": "لقد بنينا عالمًا وهميًا. أنشأنا شركات وهمية وموزعين عالميين بحيث لا يمكن لأحد ربط هذه الأجهزة بإسرائيل". وأضاف: "لم يكن (حزب الله) يدرك أبدًا أن أعداءه هم من زودوه بهذه الأجهزة".

وأوضح العميل الآخر، المعروف باسم "غابرييل"، أن "حزب الله" اشترى أكثر من 16,000 جهاز "ووكي توكي" على مر السنوات. ورغم ذلك، لم يفعل الموساد المتفجرات إلا بعد عقد من الزمن. "انتظرنا اللحظة المناسبة"، قال مايكل، "كان علينا التأكد من أن الضربة ستكون ذات تأثير كبير".

التفكير خارج الصندوق

مع مرور الوقت، أدرك الموساد أن أجهزة "ووكي توكي" تُستخدم فقط في المعارك، مما قلل من تأثيرها الشامل. هنا جاء التفكير في استهداف عناصر "حزب الله" في حياتهم اليومية. قال "غابرييل": "أجهزة البيجر قديمة في معظم أنحاء العالم، لكنها لا تزال مستخدمة على نطاق واسع داخل (حزب الله)".

في عام 2022، اكتشف الموساد أن "حزب الله" يشتري أجهزة "بيجر" من شركة تايوانية تُدعى "غولد أبولو". ومن هنا بدأت المرحلة الثانية من الخطة.

وأضاف غابرييل: "قمنا بتعديل أجهزة البيجر بحيث تحتوي على متفجرات مخفية، مع الحرص على تكبير حجمها قليلاً لاستيعاب العبوات". وأشار إلى أن الموساد أجرى اختبارات عديدة للتأكد من أن الانفجار سيؤذي المستهدف فقط دون التسبب في أضرار جانبية.

عملية خداع معقدة

لإتمام العملية، أنشأ الموساد شركات وهمية في عدة دول، بما في ذلك المجر. واستبدل موظفة مبيعات كانت تتعامل مع "حزب الله" بأخرى قدمت عرضًا مغريًا: شحنة أولى مجانية من الأجهزة كترقية للأجهزة القديمة. قال غابرييل: "لقد جعلنا كل شيء يبدو طبيعيًا تمامًا. عندما اشترى حزب الله الأجهزة، لم يكن لديه أدنى شك".

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل لجأ الموساد إلى إعلانات مزيفة على "يوتيوب"، تروج لأجهزة البيجر بأنها مقاومة للغبار والماء، وتتمتع ببطارية طويلة العمر. "كل شيء كان مدروسًا"، قال مايكل، "حتى نغمة الرنين تم اختبارها بعناية للتأكد من أنها ستجذب الانتباه وتدفع المستهدف لإخراج الجهاز".

بحلول سبتمبر 2024، كان لدى "حزب الله" 5000 جهاز "بيجر" في حوزته، جاهزة للاستخدام.



رجل يحمل علم حزب الله أثناء تشييع قتلى تفجيرات البيجر. في 18 سبتمبر



يوم التفجيرات

في 17 أيلول (سبتمبر) 2024، عند الساعة 3:30 مساءً، بدأت أجهزة البيجر بالرنين في جميع أنحاء لبنان. بمجرد محاولة المستهدفين قراءة الرسائل المشفرة، انفجرت الأجهزة، مما أسفر عن مقتل حوالى 30 عنصرًا وإصابة الآلاف.

وفي اليوم التالي، فعَّل الموساد أجهزة "ووكي توكي" التي كانت خاملة لمدة عشر سنوات. انفجرت بعض الأجهزة خلال جنازات ضحايا تفجيرات "البيجر"، مما أدى إلى مقتل وإصابة المزيد من العناصر.