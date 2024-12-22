إيلاف من بيروت: أكدت تقارير سعودية نقلتها "العربية" أن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي التقى أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، في سوريا الأحد.

إلى ذلك، كان أحمد الشرع قد قال في وقت سابق إن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عبرا عن توافقهما بشأن ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، وهو الأمر الذي تعهد به الشرع في أكثر من مناسبة، حيث يرى أنها الخطوة الأولى لمنع الفوضى، وتقوية الدولة.

ميديا عالمية ووفود دول كبرى

وكان أحمد الشرع قد اكتسب شرعية تدريجية من خلال اللقاءات مع وسائل إعلام عالمية خلال الفترات الماضية، ثم حرصت الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وأميركا وفرنسا، وكذلك تركيا على ارسال وفود سياسية تمثل هذه الدول للجلوس مع الشرع للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة، ومعرفة تصوراته عن المستقبل، كما تم رفع اسمه من قائمة المطلوبين للولايات المتحدة، والغاء المكافأة التي كانت تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، والتي كانت قد خصصتها أميركا للقبض عليه.