إيلاف من القاهرة: أثار الكاتب الكاتب المصري إبراهيم عيسى الذي يشتهر بعلاقته العدائية العلنية مع تيارات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان، ضجة هائلة، حينما بدا وكأنه يهدد زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي يتصدر المشهد في سوريا، وفقاً لمراقبين ومتابعين في العالم العربي، عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد عيسى في برنامجه التلفزيوني "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يجري في سوريا لم يعد ينتهي هناك بل يمتد حتى مصر.

وأشار إلى أن وجود وإقامة عائلة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (الأب والأم تحديداً) في مصر يعطي دلالة كبيرة حول الخطر على مصر سواء في السلم الأهلي أو الأمن القومي.

واعتبر البعض أن إشارة عيسى إلى وجود عائلة الشرع في مصر، هو تهديد مبطن، ويحمل رسالة ما، مفادها أن مصر لن تسمح لأي طرف بتوريطها من جديد في دوامة "الإسلام السياسي".

وقال عيسى إنه من الخطير وجود ما سماه "ظهر لجماعة الإرهاب بسوريا" داخل مصر، موضحا أن الجولاني الذي وصفه بـ"الإرهابي"، لم يحفظ عهد الأمن، ولم يكن وفياً لمصر التي آوت عائلته من خوف وآمنتهم وأمنت عليهم.

وتابع: "رغم إن ابنهم زعيم إرهابي معروف ومطلوب دوليا ومرصود له عشرات الملايين من الدولارات، إلا أنهم في كنف وأمان الدولة المصرية، ورغم ذلك يستقبل الجولاني أحد القيادات الإخوانية التي تدير عمليات إرهاب داخل مصر، والتي تورطت في أعمال إرهابية، وهو القيادي الإخواني محمود فتحي".

وكان ظهور المصري محمود فتحي، المحكوم عليه بالإعدام في مصر مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أروغان في سوريا بعد سقوط حكم الأسد، قد أثار غضباً في مصر.

وتباينت ردود الأفعال حول علاقة تركيا بهيئة تحرير الشام ودلالات ظهور مصري مدان بجرائم "إرهابية" ومطلوب للعدالة في مصر ويتحرك بحرية بين سوريا وتركيا، رغم تطبيع العلاقات مؤخراً بين القاهرة وأنقره والزيارات المتبادلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الجولاني "ساقط ثانوية عامة"

وقبل ما يقرب من أسبوع قال إبراهيم عيسى إن الترويج للفصائل السورية المسلحة على أنها معتدلة هو إجرام في حق سوريا، متابعًا: "الترويج لحكم الفصائل المسلحة في سوريا ما هو إلا ترويجا لمجموعة إرهابية".

وأوضح أن مجموعة من الإرهابيين يديرون سوريا الآن والحكومة التي تدير سوريا هي حكومة إخوانية إرهابية، والفصائل التي تدير سوريا هي فصائل إرهابية، وأكمل: "تعبير السوريين عن فرحتهم بالفصائل المسلحة في سوريا موضع تساؤل.. نحن في عبث".

وتابع: "أحمد الشرع الملقب بالجولاني ساقط ثانوية عامة 3 مرات وإرهابي جاهل".