إيلاف من واشنطن: تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد ببدء "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا" بمجرد توليه منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) 2025، وتحدث عن قرار آخر يتمثل في عدم منع تطبيق تيك توك في أميركا، على العكس من المتوقع، وذلك لأسباب تتعلق بالفئة الشابة، واقراراً منه كذلك بأن هذا التطبيق كان مفيداً له في رحلته الانتخابية.

فقد أعلن ترامب أمام حشد في أريزونا: "في أول يومي بعد العودة إلى المكتب البيضاوي، سأوقع على قائمة تاريخية من الأوامر التنفيذية لإغلاق حدودنا أمام المهاجرين غير الشرعيين ووقف غزو بلدنا".

وأضاف :"وفي نفس اليوم سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا، أكبر حتى من عملية الترحيل التي نفذها الرئيس أيزنهاور".

طوال حملته الانتخابية لعام 2024، تعهد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بتنفيذ حملة ترحيل جماعي ضد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين داخل الولايات المتحدة . وقد اختار توم هومان ليكون مسؤولاً عن الحدود لتنفيذ هذه المهمة. وتحدث هومان في وقت سابق في مؤتمر المحافظين.

وقع في غرام تيك توك

كما أشاد ترامب بتطبيق تيك توك، حيث تواجه الشركة الأم بايت دانس موعدًا نهائيًا في 19 كانون الثاني (يناير) 2025 إما للتخلي عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة أو مواجهة حظرها على متاجر تطبيقات جوجل وآبل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب :"أعتقد أننا سنضطر إلى البدء في التفكير في تيك توك. لقد استخدمنا تيك توك. لقد حظينا باستجابة رائعة مع مليارات المشاهدات، وكان من الجميل جدًا أن نرى ذلك".

وهو اقرار من ترامب بأن تيك توك ساعده في حملته الانتخابية، ويمكن القول إن توجه ترامب صادم لقطاع كبير من الأميركيين الذي يؤمنون بأن تيك توك أداة تجسس صينية، كما أنه يؤثر بطريقة سلبية على ملايين الأطفال والمراهقين.