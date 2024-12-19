إيلاف من لندن: قالت تقارير لندنية إن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اختار اللورد بيتر ماندلسون ليكون السفير البريطاني الجديد لدى الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء إلى اعتقاده بأن السياسي العمالي لديه الخبرة التجارية اللازمة وقدرات التواصل لدعم مصالح المملكة المتحدة خلال هذه الفترة الدقيقة من الزمن.

وقد شهدت هذه الفترة علاقات فاترة، حتى أن السيد ترامب قال إنه سينفذ تعريفات جمركية على السلع القادمة من المملكة المتحدة.

يذكر أن ماندلسون سابقًا منصب أول وزير خارجية في عهد رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون بالإضافة إلى وزير الدولة للأعمال والابتكار والمهارات.

كما كان شغل العديد من المناصب الأخرى مثل المفوض الأوروبي للتجارة ووُصف مؤخرًا بأنه "تأثير كبير" على مكتب ستارمر و"جزء أساسي" من شبكته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تكهن كبار المطلعين في حزب العمال بأن النائبة العمالية فاليري آموس ستكون لديها أفضل فرصة لتولي المنصب إذا فازت كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة.