إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت إنه اختار منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي "المتدرب The Apprentice" ليكون مبعوث إدارته الخاص إلى المملكة المتحدة.

وكان مارك بيرنيت (64 عاما) البريطاني الأصل والحائز على الجسية الأميركية، أنشأ البرنامج الذي جعل ترامب مشهورا دوليا بطرده سلسلة من المتسابقين الذين تنافسوا على أدوار في أعماله.

كما أنشأ أو أنتج برنامجي "سيرفايفور" و"شارك تانك" وبرامج أخرى وكان رئيس مجموعة إم.جي.إم.جي. إم التلفزيونية العالمية.

وكان ترامب قد اختار في السابق رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيره لدى المملكة المتحدة. وعينت الحكومة البريطانية يوم الجمعة بيتر ماندلسون سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة بمهمة مغازلة ترامب وتجنب حرب تجارية والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن بورنيت "سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية" وسيركز على "التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي".

ويأتي اختيار بورينت، بعد يوم من اعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، للوزير العمالي المخضرم اللورد بيتر ماندلسون أحد عرابي حزب العمال الجديد والوزير القوي في حكومات عمالية سابقة، سفيرا لدى واشنطن.