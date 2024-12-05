إيلاف من جدة: كعادته، يولي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عناية خاصة بالأفلام السعودية، حيث يطلق عدداً منها في دورته الرابعة التي تبدأ الخميس (5 كانون الأول - ديسمبر) تحت شعار "للسينما بيت جديد"،

سوف يتم إطلاق برنامج خاص تحت مسمى "سينما السعودية الجديدة"، والذي يضم 21 فيلمًا سعوديًا متنوعًا، ويحتضن المواهب السينمائية السعودية الناشئة التي تقدم قصصًا غنية من عُمق الهوية الثقافية للمملكة، وذلك بجانب الأفلام السعودية القصيرة، والطويلة المشاركة في المسابقات المختلفة.

وفيما يلي ترصد "إيلاف" أهم الأفلام السعودية المشاركة في الدورة الرابعة التي يتم تدشينها الخميس بحفل افتتاح كبير من مقر المهرجان الدائم في منطقة البلد التاريخية بجدة. وتستمر حتى يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

فيلم "صيفي"

"صيفي" هو الفيلم السعودي الأهم في الدورة المنتظرة، حيث إنه المنافس الوحيد في المسابقة الرسمية، وهو التجربة الروائية الطويلة للمخرج وائل أبو منصور، بعد فيلمه "مدينة الملاهي" عام 2020، وفيلمه الوثائقي "مزمارجي" عام 2017.

الفيلم من بطولة: الفنان براء عالم، أسامة القس، نور الخضراء، عائشة كاي، حسام الحارثي.

وأحداثه تدور في نهاية التسعينات، حيث يعيش الأربعيني صيفي محمد وهم الثراء السريع بمهارات متواضعة، معتمدًا على فرقته الشعبية ومتجره "شريط الكون" الذي يبيع أشرطة متنوعة، بينها أشرطة دينية ممنوعة يوفرها له المهدي، المستشار الديني لرجل الأعمال الشيخ أسعد أمان. بعد سلسلة إخفاقات، يعثر صيفي على تسجيل سري يهدد مكانة الشيخ أسعد، فيقرر ابتزاز المهدي ماليًا، مما يدخله في مغامرة خطيرة تدفعه للاختباء عند طليقته رابعة وأختها رابية، مستغلًا خلافاتهما للبقاء أطول فترة ممكنة، قبل أن تتفاقم الأزمات للجميع.

هوبال.. وآمال كبرى

وضمن برنامج "روائع عربية" تشارك ثلاثة أفلام سعودية، الأول هو الفيلم المنتظر "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، والذي يشهد عرضه الأول يوم 7 ديسمبر ضمن فعاليات المهرجان، قبل طرحه في دور العرض السينمائية مطلع يناير المقبل.

الفيلم عليه آمالًا كبيرة، حيث حصد مخرجه من قبل جائزة أفضل مخرج في مهرجان مالمو للسينما العربية، وحقق فيلمه "حد الطار" عدة جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٤٢ ومهرجان أفلام السعودية، وحاز فيلمه الروائي الطويل الأول "المسافة صفر" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية.

الفيلم من بطولة مشعل المطيري، ميلا الزهراني، ابراهيم الحساوي، مطرب فواز، عبد الرحمن عبد الله ، دريعان الدريعان، حمدي الفريدي، ريم فهد، نورة الحميدي، وتأليف مفرج المجفل.

وتدور أحداثه حول ليام، رجل في الثمانينيات، يقتنع بقرب "قيام الساعة" بعد ظهور علامات، كان أبرزها حرب الخليج الثانية، مما يدفعه لفرض عزلة صارمة على عائلته لتجنب العذاب. تمتثل العائلة لتعليماته، باستثناء حفيده عساف، الذي يخشى فقدان ابنة عمه ريفة المصابة بالحصبة بعد وفاة أخرى بنفس المرض. يسعى عساف لإنقاذها ونقلها للمستشفى، متحديًا تعليمات الجد. تتفاقم الأحداث عندما يختفي ليام في تجويف أرضي بالصحراء، مما يثير انقسامًا بين أفراد العائلة حول الالتزام بعقيدته أو كسرها لمواجهة الواقع.



سلمى وقمر (سائقي وأنا)

ضمن نفس المسابقة، يشارك فيلم "سلمى وقمر" التجربة الروائية الأولى للمخرجة عهد كامل، والتي تستسقي من تجربتها الشخصية مع سائقها لتخرج هذا العمل.

الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية "ستموت في العشرين"، بجانب كل من رنا علم الدين، وقصي خضر، ويشارك السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم "ستموت في العشرين" كممثل في الفيلم.

تدور القصة حول "سلمى"، فتاة صغيرة ذكية وطموحة، تسعى لتحقيق أحلامها بين البحث عن آيس كريم اليوم واستكشاف العالم غدًا. تعاني من غياب والدها وتوتر علاقتها بوالدتها، مما يشكل شخصيتها وقراراتها. تجد الدعم والأمان في سائقها السوداني "قمر"، الذي يعزز تجربتها الحياتية.

ليل نهار

والفيلم الثالث في "روائع عربية" هو فيلم المخرج عبدالعزيز المزيني "ليل نهار"، من بطولة زياد العمري، ابرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، علي إبراهيم.

وتدور أحداثه حول نَهار، مغني أوبرا محبوب و ذي شعبية كبيرة يجد نفسه في قلب عاصفة "إلغاء" بسبب فيديو انتشر يتهمه بالعنصرية ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء و على الهواء مباشرة.

ثقوب

ويعرض فيلم المخرج عبدالمحسن الضبعان الطويل، "ثقوب" ضمن برنامج "سينما السعودية الجديدة"، وهو مخرج فيلم "آخر زيارة" أوّل فيلم عربيّ يُختار للمشاركة في مسابقة "شرق الغرب" بمهرجان كارلوفي فاري، وحاز على عدد كبير من الجوائز.

الفيلم الذي يشارك فيه كل من مريم عبدالرحمن، مشعل المطيري، يناقش أحد أهم القضايا المعاصرة، من زاوية مختلفة، وهو محاولات المحكومين في قضايا إرهاب للاندماج مرة أخرى في المجتمع، وكيف ستكون حياتهم بعد الخروج من السجن، من خلال قصة "راكان".

الفيلم عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

سينما السعودية الجديدة..

يضم البرنامج "سينما السعودية الجديدة"، 21 فيلمًا قصيرًا، لصناع السينما السعوديين، وتروي كل منها قصصًا تُلامس الثقافة السعودية شديدة الثراء والتنوع.

وأهم الأفلام المعروضة فيه هو "أندرقراوند"، من إخراج عبد الرحمن صندقجي، وهو الفيلم الفائز بالنخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم، في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم الافتتاح لدورته المنصرمة، الفيلم الوثائقي القصير يرصد مشهد الموسيقى الصاعدة في السعودية.

بالإضافة لوثائقي "ذاكرة عسير"، من إخراج سعد طحيطح الذي يتناول شغف محمد المطالي" بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة عسير. وأحد أهم الأفلام في هذه المسابقة أيضًا "وين الإمام؟"، من إخراج أبرار قاري، عن شاب يحاول تغيير مصيره المالي ببيع ممتلكات العائلة. كذلك فيلم "١/٢ رﺣﻠﺔ" من إخراج رنا مطر، الذي يناقش هشاشة العلاقات الأسرية وتأثير الوالدين على حياة الأبناء واختياراتهم.

وتضم القائمة أفلام: "تراتيل الرفوف"، من إخراج هناء صالح الفاسي، و"ناموسة" من إخراج: رنيم ودانة المهندس، و"البريد"، من إخراج: زكريا البشير، و"أجراس بافلوف"، من إخراج خالد فهد، و"خمسين" من إخراج عبد الله الرويس، و"أختين"، من إخراج وليد القحطاني، و"ربط" من إخراج يم فدا، و"ضياء شمسي" من إخراج لمى جركس.

وفيلم "شوقر"، من إخراج خالد بن وليد، وفيلم "المغامرات المذهلة للفتى الرهيب خارق التشويش" من إخراج حسان الحجيلي، ويوم سعيد"، من إخراج محمد الزوعري" و"علكة" من إخراج بلال البدر، و"الحافة" من إخراج أحمد القثمي. بجانب فيلم "يقين" من إخراج أحمد كردي

بالإضافة إلى الفائزين بمسابقة تحدي صناعة فيلم خلال ٤٨ ساعة وهم: "في ليلة واحدة" من إخراج ثريا أكرم، و"عفن" من إخراج نواف الكناني وعثمان الخويطر.