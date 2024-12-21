إيلاف من الرياض: أعلنت مبادرة "كنوز السعودية"، إحدى مبادرات وزارة الإعلام، عن بدء العمل على 11 عملًا جديدًا، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى صناع التأثير ImpaQ، الذي تنظمه وزارة الإعلام في الرياض، بمشاركة مؤثرين وخبراء في جميع المجالات والتخصصات، وصنّاع المحتوى الرقمي من مختلف أنحاء العالم.

تهدف مبادرة "كنوز السعودية" من خلال مشاركتها في الملتقى إلى التعريف بإنتاجاتها التي تعكس الثراء الثقافي، والإسهام في نقل الصورة الحقيقية عن المملكة، من خلال تقديم محتوى يلتزم بأفضل المعايير العالمية وأحدثها.

ومن أهم أعمال المبادرة الجديدة التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة: فيلم "الوجهة"، وفيلم "المجرة"، وفيلم درامي قصير بعنوان "ليلة الصفراء"، ومسلسلا الرسوم المتحركة "الرهيبين" و"عقل روح وجسد"، والسلسلة الوثائقية "العجائب الجديدة"، وبرامج وثائقية مثل "إيقاع الأرض" و"966"، وسلسلة وثائقية - درامية لشخصيات رافقت المؤسس -طيب الله ثراه-، وفيديو غنائي بعنوان "صليب الراس".

تعمل المبادرة في هذه المشاريع مع 9 شركات وطنية بمشاركة 80 شركة تخصصية في مجالات الإنتاج والخدمات اللوجستية، يعمل عليها أكثر من 2600 موهوب وموهوبة؛ مما يؤكد دورها الحيوي في دعم الإنتاج وتعزيز المحتوى المحلي.

تعد مبادرة "كنوز السعودية" ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث قدمت المبادرة عددًا من الأعمال خلال عام 2024 مثل: "هورايزن"، و"المحطة سبعة"، و"راعي الأجرب"، و"ثروات خالدة"، وقد حصدت عن أعمالها خلال هذا العام 24 جائزة دولية ومحلية في عدد من المسابقات والمهرجانات.