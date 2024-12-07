إيلاف من جدة: أعلنت استديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، عن أحدث مشاريعها السينمائية خلال مؤتمر صحفي تم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتعد هذه الفعالية أول عرض رسمي لأعمال استديوهات كتارا القادمة، مما يعكس التزامها بتقديم قصص أصلية و مميزة من المنطقة العربية يرتبط بها المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

و خلال المؤتمر الصحفي، تم الكشف عن أربعة مشاريع كبيرة تضم أنواعًا متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس رؤية استديوهات كتارا في إثراء صناعة المحتوى العربي والعالمي:

"صخر" (فيلم سيرة ذاتية):

يقدم الفيلم قصة ملهمة عن الشخصية العربية الاستثنائية، للراحل محمد الشارخ، مبتكر حواسيب "صخر" التي تركت بصمة واضحة في عالم التكنولوجيا.

"ساري وأميرة" (فيلم روائي):

قصة مشوقة عن الحب والمثابرة، تسلط الضوء على قوة الوحدة في التغلب على التحديات، من خلال فيلم من نوعية

الفانتزيا الفريدة.

● نبذة عن الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث يواجهان الوحوش الخرافية و يتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

● بطولة: أليكس علوم، حلا الترك، عبد المحسن النمر

"سعود وينه" (أول فيلم روائي قطري):

يشكل فصلًا جديدًا في تاريخ السينما القطرية. يتميز هذا الفيلم الغامض والمثير بمشاركة طاقم تمثيل قطري بالكامل، مما يمزج بين المواهب المحلية وقصة مشوقة تحمل جاذبية عالمية.

● نبذة عن الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول خدعة سحرية تخرج عن السيطرة عندما يحاول شقيقان إعادة تنفيذها بعد سنوات من تعلمها من والدهما.

● بطولة: مشعل الدوسري، عبد العزيز الدوراني، سعد النعيمي.

"Anne Everlasting (فيلم وثائقي): استكشاف عمق للروابط الإنسانية الخالدة، يقدم رؤى حول التجارب البشرية المشتركة.

● نبذة عن الفيلم: تعود آن لوريمور، في سن 89، لتسلق جبل كليمنجارو وتستعيد لقبها كأكبر شخص يتسلق الجبل. يروي الفيلم الوثائقي قصة صمودها وتحدياتها التي واجهتها في حياتها.

● بطولة: آن لوريمور.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد حسين فخري، الرئيس التنفيذي التجاري والمنتج التنفيذي باستديوهات كتارا، على التزامهم في استديوهات كتارا بتقديم محتوى ذو تأثير عالمي: "نحن في ستديوهات كتارا ملتزمون بتحفيز الإبداع العربي وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب. هذه المشاريع هي خطوة مهمة نحو تقديم قصص تنبض بالحياة وتصل إلى جمهور عالمي. ونحن فخورون بعرض أعمالنا لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مما يعكس رؤيتنا في تشكيل مستقبل المحتوى العربي في المنطقة."

تواجد خلال المؤتمر فريق عمل استديوهات كتارا، مثل حسين فخري (رئيس إدارة الأعمال)، سلمان المهندي (مدير العلاقات العامة)، فهد الكواري (مطور محتوى/ كاتب)، ومحمد الإبراهيم (مطور محتوى/ مخرج)، وليام ريدل (مدير قسم الصوت ، وغيرهم. وقد سلطوا الضوء على رؤيتهم الخاصة والإبداع الذي يقف وراء هذه المشاريع.

من الجدير بالذكر أن استديوهات كتارا قد قامت بإنتاج العديد من الأعمال المميزة، مثل الموسم الأول من مسلسل (Medinah) على منصة STARZPLAY، وفيلم أوركا (Orca) باللغة الفارسية، و(The Pact)، وهو دراما خيال علمي أصلية على قناة Roku، بالإضافة إلى (Chasing Dreams)، وهو فيلم وثائقي رياضي معروض حاليًا على "شاهد". كما تركت بصمتها في عروض حفل افتتاح وختام كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™وعرض "الفصل المفقود من كليلة ودمنة" في حفل افتتاح كأس آسيا قطر 2023.