إيلاف من لندن: أعلن 10 داونينغ ستريت، إن الحكومة العمالية الجديدة ستكشف النقاب عن أكثر من 35 مشروع قانون في الخطاب الأول للملك تشارلز الثالث خلال فترة ولايتها حين افتتاحه للدورة البرلمانية الجديدة.

ووعدت الحكومة العمالية بوضع "النمو الاقتصادي في قلب جدول أعماله التشريعي" يوم الأربعاء، قبل استضافة اجتماع الجماعو السياسية الأوروبية في قمة يوم الخميس في أسبوع حافل آخر للسير كير ستارمر رئيس الوزراء.

وبعد اللحظة المهمة يوم الأربعاء، في افتتاح البرلمان التي ستشهد إعلان الملك عن خطط الحكومة التي كانت وعدت بها وخصوصا التركيز على النمو الاقتصادي والتأكد من أن تشريعاتها تدعم مهمتها المتمثلة في "إعادة بناء بريطانيا".

وستتضمن مجموعة مشاريع القوانين وعوداً بشأن بناء المنازل، وتحسين النقل، وزيادة فرص العمل، وتأمين الطاقة النظيفة - مما يعكس "الخطوات الأولى" التي اتخذها السير كير ستارمر للحكومة والتي قام بحملتها الانتخابية خلال الانتخابات العامة.

كما أكد 10 داونينغ ستريت على مشروع قانون جديد لفرض قواعد إنفاق جديدة صارمة، "مصممة لضمان النمو الاقتصادي، مع تجنب الفوضى التي تركت الأسر تعاني من فواتير متصاعدة وتسببت في البؤس على حياة الناس"، من خلال تعزيز دور مكتب مسؤولية الميزانية ( أوبر).

وسيكون هناك تشريع "لتمكين المناطق من إحداث التغيير لمجتمعاتها"، مع وعد "بإعادة السلطة إلى القادة المحليين الذين يعرفون ما هو الأفضل لمناطقهم".

إصلاح اللوردات

واشار تقرير لقناة (سكاي نيوز) إلى أنه سيتم تضمين إصلاح مجلس اللوردات الذي قد يؤدي إلى إجبار أقرانهم على التقاعد عند عمر 80 عامًا، إلى جانب خريطة طريق للتخلص من أقرانهم بالوراثة.

وكان رئيس الوزراء قال: "إن عملنا عاجل. ليس هناك وقت لنضيعه. نحن نسير على قدم وساق من خلال تقديم القوانين التي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل - ولدينا إن جدول الأعمال الطموح والمكلف بالكامل هو الدفعة الأولى لهذا التغيير."

وأضاف السير كير، في معرض إعطاء المزيد من التلميحات حول ما قد يظهر في الخطة: "من الطاقة إلى التخطيط إلى القواعد المالية غير القابلة للكسر، فإن حكومتي جادة في تحقيق الاستقرار الذي سيحفز النمو الذي سيخلق الثروة في كل ركن من أركان البلاد". المملكة المتحدة.

واضاف رئيس الوزراء: "إن مهمة التجديد الوطني لن تكون سهلة، وهذه مجرد الدفعة الأولى لخططنا للسنوات الخمس المقبلة، ولكن التشريع الذي ورد في خطاب الملك سوف يبني على الزخم الذي تحقق في الأيام الأولى لنا في السلطة ويشكل تغييرا جذريا". الفرق في حياة العاملين."

الجماعة السياسية الأوروبية

وبعد يوم واحد من هذه اللحظة المحلية المهمة يوم الاربعاء، سيعود رئيس الوزراء إلى المسرح العالمي من خلال استضافة اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية في مسقط رأس ونستون تشرشل، في قصر بلينهايم.

وسيجتمع أكثر من 45 زعيماً يوم الخميس لمناقشة "قضايا الأجيال الأكثر إلحاحاً التي تواجه أوروبا"، بما في ذلك الهجرة والطاقة والدفاع في أول الاجتماعات التي تستضيفها المملكة المتحدة.

وقال داونينغ ستريت إن السير كير سيجري أيضًا محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة "إعادة بناء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين".

وفي إشارة إلى تحديات مثل الحرب في أوكرانيا ومعابر القوارب الصغيرة، قال رئيس الوزراء: "قلت إنني سأغير الطريقة التي تتعامل بها المملكة المتحدة مع شركائنا الأوروبيين، ونعمل بشكل تعاوني لدفع التقدم للأمام بشأن تحديات الأجيال هذه، ويبدأ هذا العمل في نهاية المطاف". اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية يوم الخميس."