إيلاف من لندن: انتقد رئيس الوزراء العمالي البريطاني السير كير ستارمر، ما أسماه "جبل الفوضى" الذي خلفته الحكومة "المحافظة" الأخيرة برئاسة ريشي سوناك.

ويزعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد أن الحكومة السابقة تركت الدولة في حالة من الفوضى مثل "حفلات داونينغ ستريت خلال اغلاق كورونا". ويدّعي السير كير أنه بدأ في تنظيف الأمور في الأسبوع الأول.

وكتب رئيس الوزراء العمالي مقالا في صحيفة (الغارديان) حيث هاجم حكومة المحافظين التي سبقته والحالة التي تركت فيها الاقتصاد. وقال السير كير: "مثلما حدث في حفلات داونينغ ستريت، فقد تركوا جبلًا من الفوضى لكي تنظفه هذه الحكومة.

متعجرفون

واضاف: "لقد كانوا متعجرفين ومتهورين وغير مسؤولين حتى النهاية، وسيُدرجون في التاريخ على أنهم الحكومة التي عبثت بينما كانت البلاد تحترق. لقد احتفلوا واستفادوا من الوباء".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد سارعوا (حكومة المحافظين) لتحقيق مصالحهم الخاصة بينما تم دفع الملايين من الناس إلى مزيد من انعدام الأمن. و كافأوا الأشخاص الذين ساعدوا في انهيار الاقتصاد بمقاعد في مجلس اللوردات."

وأضاف ستارمر: "في عهدي، فإن الفوضى والخدمة الذاتية التي أصبحت شائعة في عهد المحافظين لن تحدث مرة أخرى أبدًا. لقد بدأت بالفعل في اتخاذ تلك القرارات الصعبة اللازمة لإزالة الفوضى وإعادتنا إلى المسار الصحيح. لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها".

وقال: "إن الكسب غير المشروع الطويل والصعب والصبور لتحسين حياة الناس هو أصعب بكثير من الحيل التي تستحوذ على العناوين الرئيسية". وأكد: "إن الأمر يتطلب حكومة جادة - وهذا ما ستحصلون عليه مني دائمًا."

منجزات الأسبوع الأول

واستخدم السير كير المقال لسرد ما فعلته حكومته في الأسبوع الأول، قائلًا إنها رفعت الحظر المفروض على طاقة الرياح البرية، كما اجتمعت مع رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية للعمل على إنشاء المزيد من التعيينات، وأعادت تشغيل خطط توظيف المعلمين، ونفذت "تدابير طارئة" لإصلاح مشاكل النظام القضائي وألغت مخطط رواندا.

وروى رئيس الوزراء أيضًا أنه التقى بقادة الدول في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى رؤساء بلديات المترو في جميع أنحاء إنكلترا.

وكرر اعتقاده بأن "القرارات من الأفضل أن يتخذها الأشخاص المتورطون في اللعبة، ولهذا السبب سأخرج السلطة من وستمنستر وأضعها في أيدي القادة المحليين".

وقال: "نحن نعمل على تمكينهم من تقديم الخدمات لمجتمعهم المحلي في كل شيء بدءًا من النقل وحتى الإسكان."

وختم رئيس الوزراء البريطاني مقاله: "أعلم أنك لن تحكم علينا من خلال كلماتنا، ولكن من خلال ما نفعله الآن نحن على أرض الملعب. لذلك سنقاتل كل يوم حتى تؤمن مرة أخرى".

وقال: "بعد 14 عامًا من الضرر، أصبح ضوء الأمل أكثر إشراقًا. ليست كرة القدم وحدها هي التي تعود إلى الوطن."