إيلاف من لندن: قد لا يؤمن ولا يصدق من لا يرى كرة القدم بعين العاشق المتيم أن فوز انجلترا ببطولة أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا "يورو 2024"من شأنه أن يجعل الملايين في البلاد أكثر تفاؤلاً بالوجه الجديد في رئاسة الوزراء و10 داوننيغ ستريت، السير كير ستارمر، فالتعلق الجنوني بكرة القدم يصل إلى هذا الحد وأكثر، خاصة في الحالة الانجليزية.

الانجليز هم أصحاب الفضل الأول على كرة القدم تاريخاً وتنظيماً وتشريعاً، ولكنهم لم يحصلوا على لقب كروي كبير منذ مونديال 1966، أي منذ ما يقرب من 60 عاماً، وفي حال تمكنتوا من الفوز باللقب القاري الأحد المقبل على حساب اسبانيا في نهائي يورو 2024، فسوف يكون ذلك بمثابة الدافع للشعور بالتفاؤل برئيس الوزراء الجديد، وسوف يجعل أجواء البلاد أكثر ابتهاجاً على المستويات كافة، وليس كروياً أو رياضياً فحسب.

لا أريد أن سبب النحس

"لا أريد أن أسبب النحس"، هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بخصوص منح البلاد عطلة رسمية الاثنين في حال التتويج بلقب يورو 2024، على حساب اسبانيا، حيث تقام المباراة النهائية الأحد، أي أنه لم يؤكد أنه ستكون هناك عطلة رسمية إذا فاز منتخب الأسود الثلاثة، قائلا إنه لا يريد "إفساد الأمر".

ودعا العض إلى عطلة رسمية إضافية إذا فازت إنجلترا باللقب، وذلك بعد فوزها 2-1 في الدور قبل النهائي على هولندا يوم الأربعاء، وستلعب إنجلترا مع إسبانيا في المباراة النهائية في برلين الأحد.

ماذا قال ستارمر؟

وقال رئيس الوزراء، متحدثا خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن: "يجب علينا بالتأكيد أن نحتفل بهذه المناسبة، لقد ذهبت إلى نهائيات بطولة أوروبا الأخيرة، لا أريد أن أخوض ذلك مرة أخرى، لذا لا أريد أن أتسبب في النحس، يجب أن نحتفل بطريقة ما، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نتجاوز خط النهاية يوم الأحد."

يذكر أنه في أوقات سابقة استبعدت حكومة المحافظين منح اجازة بعد التتويج بلقب رياضي كبير، بسبب التكلفة "الكبيرة، فقد حددت الحكومة تكلفة عطلة البنوك الإضافية بمبلغ 2.9 مليار جنيه استرليني.

ومع ذلك، سمحت الحكومة للحانات بتمديد ساعات العمل لمدة ساعتين إضافيتين حتى الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش في إنجلترا واسكتلندا للمباراة النهائية.

خمس دقائق في قمة الناتو

وقال رئيس الوزراء، وهو من مشجعي أرسنال الذي يلعب بانتظام كرة القدم الخماسية، إنه كان يعلم دائمًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وتمكن من أخذ بضع دقائق من اجتماع الناتو لمشاهدة جزء من مباراة الأربعاء مع نظيره الهولندي.

وقال: "لقد كان رائعا، تمكنت من الخروج من إحدى جلساتي لمدة خمس دقائق فقط، وهي اللحظة التي رأيت فيها هاري كين يسجل الهدف الأول".

"لقد فاتني الهدف الثاني الرائع، قلت دائما أن هذا الفريق سيستمر حتى النهاية، لذلك أنا سعيد حقًا. وأتمنى حظًا سعيدًا في نهائي الأحد"

وأكد داونينغ ستريت أن السير كير سيحضر المباراة النهائية في برلين.

"إنجلترا تستحق فرصة للاحتفال"

ودعا الديمقراطيون الليبراليون إلى عطلة البنوك الإضافية إذا رفعت إنجلترا الكأس يوم الأحد، وقال الزعيم السير إد ديفي: "يلعب منتخب الأسود الثلاثة أول نهائي له على الإطلاق على أرض أجنبية، وإذا عادوا باللقب إلى الوطن، فيجب على الحكومة أن تمنحهم عطلة رسمية للاحتفال، تستحق إنجلترا فرصة الاحتفال بحدث يحدث مرة واحدة في كل جيل، من يدري، قد نحصل على طقس جيد."

متى يتم منح عطلة رسمية اضافية

في عام 2022، تم تنظيم عطلتين إضافيتين لمرة واحدة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة وجنازتها، وكان تتويج الملك في مايو 2023 بمثابة عطلة رسمية أيضًا، لكن النجاحات السابقة في كرة القدم بما في ذلك فوز إنجلترا بكأس العالم عام 1966 لم تسفر عن عطلات رسمية إضافية".