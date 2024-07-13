إيلاف من لندن: تمت تبرئة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من تهمة الزواج غير القانوني، لكنه سيظل سجينا بسبب تهم أخرى حول الاضطرابات.

وكان حكم على رئيس الوزراء السابق وزوجته الثالثة بشرى خان، التي تزوجها عام 2018، بالسجن سبع سنوات بعد أن أدانته المحكمة بانتهاك الشريعة الإسلامية.

وتبين أن الزوجين لم يلاحظا فترة الثلاثة أشهر المطلوبة قانونًا بين الطلاق من زواج سابق وطلاقهما. وكانت بشرى متزوجة سابقًا من رجل ادعى أنهما انفصلا في نوفمبر 2017، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجهما من خان.

وبعد استئناف الحكم، قضت المحكمة يوم السبت بأن الادعاء فشل في إثبات قضيته، وقالت: "تم تبرئة كلا المستأنفين من التهم". وقالت المحكمة: "تم إبلاغهما بالإفراج عنهم فورًا إذا لم يكن مطلوبًا احتجازهم في أي قضية أخرى."

أوامر اعتقال

لكن بعد وقت قصير من تبرئته، قال حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان إن السلطات أصدرت أوامر اعتقال جديدة بحق خان في ثلاث قضايا مرتبطة بالعنف ضد الجيش وهيئات حكومية أخرى بعد اعتقاله لفترة وجيزة في مايو من العام الماضي.

وتم القبض على عمران خان في الأصل بتهم الفساد - والتي قضت المحكمة العليا لاحقًا بأنها غير قانونية - وحينها قال لقناة (سكاي نيوز) إن الديمقراطية في باكستان في "أدنى مستوياتها على الإطلاق".

ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم واعتقل المئات في الاحتجاجات التي أعقبت اعتقال رئيس الوزراء السابق.

الغاء الكفالة

وفي حين تمت تبرئة خان من عدة قضايا تتعلق بالعنف، إلا أنه تم إلغاء الكفالة في قضية معلقة ضده بسبب الاحتجاجات في لاهور في 9 مايو/أيار.

وقد تم الآن إلغاء أو تعليق جميع أحكام السجن الأربعة التي صدرت بحق خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير – حيث فاز المستقلون الذين دعموا رئيس الوزراء السابق في الغالب بـ 93 مقعدًا من أصل 264 مقعدًا.

ويشار إلى أن خان مسجون منذ أغسطس/آب من العام الماضي. وفي يونيو/حزيران، تمت تبرئته من تهم تسريب أسرار الدولة، وتم تعليق حكمين آخرين بالفساد.