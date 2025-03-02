إيلاف من القدس: قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن وسطاء مصريين اقترحوا أن تفرج حماس عن 3 رهائن أحياء و 3 رهائن قتلى مقابل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ويأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه الهدنة التي استمرت 42 يوما في الأول من آذار (مارس)، حيث قالت إسرائيل إنها مستعدة لتنفيذ اقتراح تمديد وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على الفور.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن الاقتراح سيمتد على مدار شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. وفي اليوم الأول من الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ورفات الرهائن المتوفين. وفي نهاية الإطار - إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم - سيتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء والمتوفين المتبقين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، قائلة إنها لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن.

وفي يوم الأحد أيضا، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على عدد من المشتبه بهم في قطاع غزة كانوا يعملون بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وتم التعرف على المشتبه بهم وهم يقومون بزرع متفجرات بالقرب من المنطقة التي كان الجنود يعملون فيها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أربعة أشخاص قتلوا في الغارة التي قيل إنها وقعت في بيت حانون، دون التمييز بين المشتبه بهم والمارة.