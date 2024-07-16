إيلاف من لندن: يفتتح العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، غدا الأربعاء، الدورة البرلمانية الجديدة، بخطاب يحدد فيه جدول أعمال الحكومة التشريعي للأشهر المقبلة.

وخطاب الملك هو خطاب تكتبه الحكومة وفيه تحدد الحكومة عادةً مشاريع القوانين التي تنوي تقديمها إلى البرلمان في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى أولويات السياسة الأخرى التي لا تتطلب تشريعًا.

ويتم افتتاح الدولة للبرلمان في اليوم الأول من الجلسة البرلمانية الجديدة. وتبدأ كل جلسة برلمانية بافتتاح الدولة للبرلمان وتستمر لمدة 12 شهرًا تقريبًا.

وحسب موقع الحكومة البريطانية على الانترنت، فإن مدة الجلسات ليست محددة، ولكن عادة ما تكون هناك خمس جلسات في كل برلمان. وهذا يعني أن هناك عادةً خمس جلسات بين كل انتخابات عامة. وستبدأ جلسة برلمانية جديدة بعد كل انتخابات عامة.

وعندما تنتهي الجلسة البرلمانية، يتم تأجيل المجلس، مما يعني أن السنة البرلمانية قد انتهت رسميًا حتى الافتتاح الرسمي التالي للبرلمان.

ماذا يحدث خلال افتتاح الدولة للبرلمان؟

- يبدأ الافتتاح الرسمي للبرلمان بموكب الملك من قصر باكنغهام إلى وستمنستر.

- يصل الملك إلى مدخل الملك إلى البرلمان ثم يقود الموكب الملكي إلى غرفة مجلس اللوردات.

- سيقوم بعد ذلك ضابط كبير في مجلس اللوردات يُعرف باسم بلاك رود باستدعاء أعضاء مجلس العموم إلى غرفة اللورد للاستماع إلى الخطاب.

- قبل الدخول إلى غرفة العموم، يُغلق الباب في وجه بلاك رود وسيضرب المسؤول الباب ثلاث مرات قبل فتحه. يعود تاريخ هذه الممارسة إلى الحرب الأهلية وترمز إلى استقلال مجلس العموم عن النظام الملكي.

- عندما يغادر الملك الغرفة، تبدأ جلسة برلمانية جديدة.

- سيقوم أعضاء كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات بعد ذلك بمناقشة محتوى الخطاب لعدد من الأيام قبل التصويت على الخطاب.

تاريخ

يمكن إرجاع التقاليد المتعلقة بخطاب الملك وافتتاح الدولة للبرلمان إلى القرن السادس عشر.

وقبل وصول الملك، قام يوم الحرس بتفتيش أقبية قصر وستمنستر بحثًا عن متفجرات لإحياء ذكرى مؤامرة البارود التي قام بها جاي فوكس عام 1605.

وتعود عادة الضرب بالقضيب الأسود على باب مجلس العموم إلى عام 1642، عندما حاول تشارلز الأول اعتقال خمسة من أعضاء البرلمان، وترمز إلى حق مجلس العموم في استبعاد الرسل الملكيين.

يشار إلى أن التاج الإمبراطوري يحتوي على 2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردًا و269 لؤلؤة و4 ياقوتات.