إيلاف من لندن: في خطوة "جذرية" لمواجهة الرباعية القاتلة والمتمثلة بالصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، طلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إجراء مراجعة استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات العسكرية البريطانية التي تركت "مجوفة" بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين.

شخصيات من خارج وايت هول

ستكون المراجعة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، التي أطلقها حزب العمال في الأسبوع الثاني من توليه السلطة، بمثابة خروج جذري عن تلك التي جرت من قبل من خلال جلب شخصيات عامة رفيعة المستوى من خارج وايت هول لتشكيل استراتيجيات الدفاع والاستراتيجيات الجيوسياسية في السنوات المقبلة.

وسيقود جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي لجنة مراجعة للقوات المسلحة البريطانية. وستشرف أيضا فيونا هيل، وهي مستشارة سابقة لرؤساء الولايات المتحدة، وخبيرة سياسة خارجية، على المراجعة مع الجنرال المتقاعد بالجيش البريطاني ريتشارد بارونز الذي كان في السابق قائدا لقيادة القوات المشتركة. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها في النصف الأول من عام 2025.

نحو مواجهة الرباعية القاتلة

وتسعى الحكومة البريطانية أيضاً من خلال هذه المراجعة إلى تحسين سرعة وكفاءة عمليات الشراء الدفاعي وضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.

وقال وزير الدفاع البريطاني الأسبق في أواخر التسعينيات روبرتسون، والذي تولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بين عامي 1999 و2003، إنه يتعين أن تكون القوات المسلحة جاهزة للمعركة نظرا لمستوى التهديد.

وأضاف روبرتسون "نواجه رباعية قاتلة (الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا) من دول يتزايد عملها سويا، وعلينا نحن في هذا البلد، وحلف شمال الأطلسي الذي نجح إلى حد كبير اجتماعه الأسبوع الماضي، أن نكون قادرين على مواجهة تلك الرباعية تحديدا بالإضافة إلى مشكلات أخرى".



زيادة الإنفاق الدفاعي

وجدد ستارمر التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في قمة حلف شمال الأطلسي في الولايات المتحدة بعد أيام من انتخابه، لكنه لم يحدد بعد موعدا لذلك.

ومع تدشين المراجعة، وصف ستارمر القوات المسلحة البريطانية بأنها "مجوفة"، وقال إنه يريد زيادة الإنفاق بشكل مسؤول لتحقيق القدرة على الصمود على الأمد الطويل.



الصين تعتبر خصماً رئيسياً

هذه الخطوة تأتي لتعزيز مكانة بريطانيا في حلف الناتو وضمان استعدادها للدفاع عن نفسها وحلفائها في مواجهة التهديدات المختلفة.

وقال روبرتسون "أوضحت قمة حلف الأطلسي الأسبوع الماضي في واشنطن بجلاء أن التحدي الذي تمثله الصين يتعين أخذه محمل الجد الشديد بالفعل". أضاف إن "الصين يُنظر إليها الآن على أنها خصم رئيسي، إلى جانب روسيا وإيران وكوريا الشمالية، في "رباعي خطير يعمل معًا بشكل متزايد" على تقويض الاستقرار الدولي. هذا التوجه يعكس تغييراً جذرياً في السياسة الدفاعية البريطانية مقارنة بالسابق، حيث كانت الحكومة تسعى للتعاون مع الصين في مجالات الاستثمار.

وقد ذهب موقف روبرتسون إلى أبعد من بيان الناتو الصادر عن القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي والذي وصف الصين بأنها "عامل حاسم في تمكين" الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن موقفه يوضح التغيير الذي طرأ على موقف الحكومات البريطانية السابقة، حيث تودد ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن إلى بكين من أجل الاستثمار في بريطانيا. وأشارت آخر مراجعة دفاعية لحكومة المحافظين إلى الصين باعتبارها "تحديًا منهجيًا".

وقال روبرتسون: "لقد أوضحت قمة الناتو الأسبوع الماضي في واشنطن أن تحدي الصين أمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد"، وأن "ما يحدث في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن ينتقل إلى المنطقة أوروبا بسرعة كبيرة".



ستارمر: تعهدت بالفعل لا بالقول

وفي معرض إعلانه عن المراجعة، من المقرر أن يقول ستارمر في مجلس العموم الثلاثاء: " نحن نعيش في عالم أكثر خطورة وتقلباً.... لقد تعهدت للشعب البريطاني بأنني سأقدم التغيير اللازم للمضي ببلدنا إلى الأمام، ووعدت بالأفعال لا بالأقوال.

"لهذا السبب فإن أحد أول أعمالي منذ تولي منصبي هو إطلاق مراجعتنا للدفاع الاستراتيجي. سوف نتأكد من تعزيز قواتنا المسلحة المفرغة من القوات المسلحة واحترامها، ومن زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل مسؤول، ومن امتلاك بلدنا للقدرات اللازمة لضمان صمود المملكة المتحدة على المدى الطويل."