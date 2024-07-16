واشنطن: أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مسؤولَين إسرائيليين كبيرين خلال اجتماع في واشنطن بـ"القلق العميق" الذي يساور الولايات المتحدة في أعقاب الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إنّ بلينكن التقى في مقرّ الوزارة كلاً من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي و"أعرب لهما عن قلقنا العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا أخيراً في غزة"، وفقا لفرانس برس.

وبحسب حماس فقد قتل 92 فلسطينياً "نصفهم من النساء والأطفال" بغارة إسرائيلية استهدفت السبت مخيم المواصي للنازحين في خان يونس جنوبي القطاع، وقالت إسرائيل إنّ هدفها كان قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

مصير الضيف

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت أنّه "ليس هناك تأكيد" لمقتل الضيف في الغارة، في حين أكّد مسؤول في حماس أنّ قائد كتائب عز الدين القسام بخير.

وفي واشنطن، أوضح ميلر أنّ المسؤولَين الإسرائيليين كررا على مسامع بلينكن ما ذكره نتانياهو من أنّه "ليس لديهما يقين" بشأن مصير الضيف بعد الغارة.

وأوضح المتحدث أنّ المحادثات ركّزت على الجهود المبذولة راهناً للتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتأتي زيارة هذين المسؤولين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتانياهو إلى واشنطن وسيلقي خلالها في 24 تموز (يوليو) كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه.

وقال ميلر إنّ "إسرائيل تواصل إخبارنا بشكل مباشر بأنها تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار".