إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني أمام قمة الدول الأوروبية، يوم الأحد، إنهم يواجهون "لحظة تحدث مرة واحدة في الجيل من أجل أمن أوروبا" وأضاف: "نحن جميعًا بحاجة إلى تكثيف الجهود".

وفي حديثه من لانكستر هاوس في وسط لندن، قال السير كير إنه على الرغم من أن المحادثات كانت تتجه نحو السلام، إلا أنه لا يزال من المهم ضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال في مواجهة العدوان الروسي.

وقال إن مجموعة من الزعماء الأوروبيين تعمل مع أوكرانيا على خطة سلام سيتم مناقشتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف ستارمر: "في محادثاتي في الأيام الأخيرة، اتفقنا على أن مجموعة منا ستعمل مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، ثم مناقشة ذلك مع الولايات المتحدة والمضي قدمًا معًا".

وقال: "حتى بينما تتحدث روسيا عن السلام، فإنها تواصل عدوانها بلا هوادة. "هذه هي الأجندة ونحن بحاجة إلى الاتفاق على الخطوات التي ستخرج من هذا الاجتماع لتحقيق السلام من خلال القوة لصالح الجميع. لذا، فلنبدأ".

ما بين ترامب وزيلينسكي

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة وفرنسا وأوكرانيا هي التي ستعمل على خطة وقف إطلاق النار لتقديمها إلى الولايات المتحدة، في محاولة واضحة لإصلاح العلاقات مع دونالد ترامب بعد اشتباكه السيئ مع فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء، الذي زار واشنطن يوم الخميس، إنه يعتقد أن ترامب يريد "سلامًا دائمًا" بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من المشاهد غير السارة في وقت سابق من الأسبوع.

وفي إشارة إلى الجدل في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الخميس بين ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال رئيس الوزراء إنه شعر "بعدم الارتياح".

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا أحد يريد أن يرى ذلك".

يذكر أنه في ليلة الجمعة، اتصل السير كير بكل من ترامب وزيلينسكي، قائلاً إن "هدفه الدافع" هو "جسر هذا وإعادتنا إلى التركيز المركزي".

وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء إنه "أمضيت وقتًا طويلاً مع "الرئيس زيلينسكي" قبل التحدث إلى السيد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف.

ثقة في ترامب

وعندما سُئل عن سبب استمرار ثقته في الرئيس الأميركي، قال السير كير: "لأنني تحدثت معه عدة مرات. لقد تعرفت عليه. لقد أجريت مناقشات مكثفة معه وأعتقد أن دافعه هو السلام الدائم".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يزال يدفع من أجل "دعم" أميركي للأمن الأوكراني، مضيفًا أنه كان موضوع مناقشة "مكثفة". وقال إنه يسعى إلى "عنصر أوروبي لضمانات أمنية".

وقال: "لهذا السبب كنت أميل إلى الأمام بشأن ما سنفعله - ودعم أميركي".

المشاركون في القمة

وإلى ذلك فإن المشاركين في القمة الأروروبية في لندن، هم:

1 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

2 رئيس وزراء هولندا ديك شوف

3 رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون

4 المستشار الألماني أولاف شولتز

5 رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

6 رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا

7 رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

8 وزير خارجية تركيا هاكان فيدان

9 رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

10 رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن

11 رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

12 رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

13 رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

14 الرئيس المؤقت لرومانيا إيلي بولوجان

15 الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب

16 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون

17 رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر

18 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

19 رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك