أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه وصل إلى الإمارات في زيارة تحمل "برنامجاً إنسانياً كبيراً"، وذلك قبل اجتماع متوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو له أثناء نزوله من الطائرة في الإمارات وإجراء محادثات مع مسؤولين.

ونقلت فرانس برس تصريحات لزيلينسكي عبر تلغرام قال فيها: "زيارة رسمية مع السيدة الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة. الأولوية هي إعادة المزيد من أفراد شعبنا إلى الوطن من الأسر. بالإضافة إلى الاستثمار والشراكة الاقتصادية. برنامج إنساني كبير".

وكان زيلينسكي أعلن هذا الأسبوع أنه يعتزم في الأيام المقبلة زيارة الإمارات، بالإضافة إلى تركيا والسعودية.

لكنّه قال الجمعة إنّه لا يعتزم لقاء مسؤولين روس أو أمريكيين خلال الزيارات.

وتستعد موسكو وواشنطن لعقد قمة بين ترامب وبوتين، في ظل قلق أوكرانيا ودول أوروبية، من أن يحاول الزعيمان تسوية الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بدونهم.

وأدت الإمارات وساطات مهمة بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت في عمليات تبادل معتقلين، وإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا، طوال فترة الحرب.

محادثات السلام

Office of Volodymyr Zelensky فولوديمير زيلينسكي أثناء اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في كييف - 14 فبراير/شباط 2025

قال مصدر حكومي أوكراني رفيع المستوى لبي بي سي إن كييف لم تتلق دعوة لحضور محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج قال، إن كييف ستشارك في محادثات الإثنين 17 فبراير/شباط 2025، في المملكة العربية السعودية، لكن المصدر نفى ذلك بقوله إنه لن يكون هناك وفد أوكراني حاضر.

كما لم يُطلب من الزعماء الأوروبيين الانضمام إلى المناقشات، ومن المقرر أن يجتمعوا بدلاً من ذلك يوم الإثنين في باريس في قمة رتبها الرئيس الفرنسي على عجل، مع تزايد المخاوف من إقصاء القارة من المفاوضات.

وتأتي الاجتماعات المنفصلة بعد أسبوع مضطرب حيث أشارت واشنطن إلى تغيير جذري في نهجها تجاه الحرب في أوكرانيا.

واستبعد زيلينسكي في أكثر من تصريح، قبول اتفاق سلام يجري التفاوض عليه بدون أوكرانيا، إذ قال لشبكة التلفزيون الأمريكية إن بي سي، الأحد، إنه "لن يقبل أبداً أي قرارات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا".

لكن قال مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتحدثون بشكل منفصل مع المسؤولين الأوكرانيين، وأن ذلك كان "جزءاً من المحادثات"، دون أن يشير إلى ما إذا كان يتوقع حضور كييف في المملكة العربية السعودية.

وفي غضون ذلك، قلل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أهمية محادثات السعودية، قائلاً إن اجتماعاً واحداً لن يحل الحرب وأن عملية التفاوض الرسمية، التي من شأنها التوسط بين أوكرانيا وروسيا وأطراف ثالثة، لم تؤسس بعد.

ومع ذلك، قال لشبكة سي بي إس نيوز إن الأيام القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان بوتن جاداً بشأن تحقيق السلام.

قمة أوروبية

وعلى خلفية الاجتماع الأمريكي الروسي في السعودية، يجتمع مجموعة من القادة الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني أولاف شولتز، وأورسولا فون دير لاين من المفوضية الأوروبية، في باريس.

وأكد بيان تلقته شبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً غير رسمي في فترة ما بعد الظهر بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي.

ورغم ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه لا ينبغي "إعطاء حجم أكبر" للقمة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيلوج قد رفض في وقت سابق المخاوف بشأن عدم دعوة أوروبا إلى السعودية، بقوله إن المفاوضات السابقة فشلت بسبب مشاركة عدد كبير من الأطراف.