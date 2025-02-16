إيلاف من القدس: أصدر أطباء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا طبيا يوضح الإجراءات الطبية التي خضع لها وفحوصات الدم الأخيرة التي أجراها.

بعد سنوات من عدم صدور تقرير طبي مفصل عن رئيس الوزراء، نشر مكتبه الآن وثيقة شاملة توضح الإجراءات التي خضع لها والفحوصات الأخيرة. ويوضح التقرير أنه، على عكس الشائعات، لا يعاني من سرطان البروستاتا، رغم أنه لا يزال يعاني من عدوى في المسالك البولية بعد الجراحة.

وجاء في الوثيقة التي وقعها طبيب نتانياهو الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش وطبيب المسالك البولية البروفيسور ألون بيكارسكي من مستشفى هداسا والبروفيسور إيهود جروسمان المتخصص في الأمراض الباطنية وارتفاع ضغط الدم أن نتانياهو يتمتع بصحة جيدة وأن مستويات السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم طبيعية وأن الفحوصات المخبرية الشاملة بما في ذلك تعداد الدم ووظائف الكبد والكلى ونسبة الأملاح في الدم كلها ضمن المعدلات الطبيعية.

عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب

ويتضمن التقرير أيضًا تفاصيل عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب التي خضع لها نتنياهو في تموز (يوليو) 2023، ويؤكد أنه يخضع لإشراف طبي قلبي منتظم.

وبحسب البروفيسور روي بينارت، رئيس معهد اضطرابات نظم القلب في مركز شيبا الطبي، لم تظهر منذ زرع جهاز تنظيم ضربات القلب أي علامات على اضطرابات في نظم القلب أو أي مشاكل قلبية أخرى. وقد وجد الفحص الأخير في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 أن جهاز تنظيم ضربات القلب يعمل بشكل سليم ، وأن نتانياهو لا يعتمد عليه.

وأضاف البروفيسور باينارت: "إن حالة رئيس الوزراء مستقرة تمامًا من الناحية القلبية ولا تتطلب أي علاج يتجاوز المتابعة الروتينية، كما هو الحال مع جميع مرضى أجهزة تنظيم ضربات القلب. ولا توجد قيود على القلب فيما يتعلق بأي أنشطة، بما في ذلك التمارين البدنية".

عمليات جراحية متكررة

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نتانياهو خضع في نيسان (أبريل) 2024 لعملية جراحية لإصلاح فتق إربي في المنطقة اليمنى. وقبل الجراحة، كشف فحص التصوير المقطعي المحوسب لكامل الجسم عن تضخم في البروستاتا وحصوات صغيرة في المثانة وانسداد في المثانة.

وكما أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السابق، الذين لاحظوا انتفاخًا هندسيًا في سروال نتنياهو في العديد من الصور، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب قسطرة بولية تستخدم للمساعدة في جمع البول بسبب تضخم البروستاتا الذي يضغط على المثانة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن نتانياهو يخضع لفحوصات تنظير القولون بشكل منتظم وفقًا للمبادئ التوجيهية الطبية القياسية التي تهدف إلى اكتشاف الأورام السرطانية في القولون. وكان آخر فحص تنظير القولون الذي خضع له طبيعيًا.

عملية استئصال غدة البروستاتا

كما تناول التقرير تفاصيل عملية استئصال غدة البروستاتا التي خضع لها نتنياهو في 29 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، حيث أشار الأطباء إلى أن البروستاتا تمت إزالتها باستخدام تقنية الليزر، وتبين أنها حميدة وغير سرطانية، إلا أنه لا يزال يعاني من عدوى في المسالك البولية لم تتحسن بعد، ولا يزال يتلقى العلاج بالمضادات الحيوية.

وأشار نتانياهو إلى أن المشكلة في غدة البروستاتا لديه حميدة.

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مترجم عن "جيروزاليم بوست" - JPOST.COM



