إيلاف من لندن: احتشد مئات المتظاهرين المؤيدين لأوكرانيا، أمام 10 داونينغ ستريت، بينما انطلقت فعاليات القمة الأوروبية حول أمن أوكرانيا، وبدأت المظاهرة بغناء النشيد الوطني الأوكراني.

وحمل المشاركون أعلامًا أوكرانية كبيرة ولافتات كتب عليها "الحرب لم تنته في أوكرانيا! تظاهرة أوكرانية. استيقظ العالم!" و"الأسر الروسي يقتل".

وتم تعليق لافتة بطول أمتار على جدار كتب عليها: "عندما يسقط آخر جندي أوكراني، سيأتي [فولوديمير] بوتن من أجلكم سيداتي (وسادتي)!"

وخلال المظاهرة، صرخت امرأة عبر مكبر صوت مرارًا وتكرارًا "شكرًا لبريطانيا" وردد الحشد نفس الهتاف.