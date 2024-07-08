إيلاف من موسكو: سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ آذار (مايو) 2023 وبلغ 487 مليون دولار على أساس شهري، وشملت الصادرات الروسية الأسمدة واليورانيوم المخصّب.

وأظهرت بيانات الإحصاء الأميركية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.

الصادرات الروسية تشمل اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في نيسان (أبريل) الماضي بقيمة 209.5 مليون دولار.

وانخفضت المستوردات الأميركية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.

واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير، وفقاً لتقرير شبكة RT الروسية.

أما الصادرات الأميركية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار.

وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.

كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بـ3.8 مليون دولار.