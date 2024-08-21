إيلاف من القاهرة: قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصري، إيهاب وصفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن المشغولات الذهبية المصرية يتم تصديرها إلى الدول العربية ودول أوروبا وأميركا، وتحقق نتائج جيدة ومبشرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن هناك نوعين من التصدير الأول هو تصدير السبائك الذهبية في شكلها النهائي، والثاني تصدير المشغولات الذهبية وهذا اقتصادي ويضيف قيمة مضافة ويزيد الحصيلة التصديرية للدولة.

وقال إن صادرات مصر من الذهب خلال أول 5 أشهر من 2024 بلغت 1.046 مليار دولار، وذلك بعد العمل على تذليل عقبات التصدير ووضع مصر على خريطة العالم كدولة مصدرة للمشغولات الذهبية.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الشعبة ليست مع تصدير الذهب الخام لكن مع تصدير المشغولات الذهبية.

وتوقع أن تكون مصر خلال العام الحالي بين أول 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية، وفق المستهدف، على أن تصبح العام المقبل بين أول 20 دولة مصدرة للمشغولات، على أن تصبح بعد فترة ضمن العشر الأوائل.