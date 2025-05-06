عندما كنتُ طفلاً، كان أبي الشيخ البحيري، رحمه الله، يُعَيِّرُنا بأن يقول لنا إنَّ أيامنا كلها أيام فقر، لأنَّ سعر البيضة وصل إلى قرش صاغ واحد، بينما كانت البيضة أيام أبي باثنين مليم (الجنيه يساوي مئة قرش صاغ ويساوي ألف مليم).

والحمد لله أنَّ والدي لم يعِش حتى يرى أنَّ سعر البيضة في مصر اليوم تعدّى الخمسة جنيهات، يعني البيضة الواحدة اليوم كانت تشتري 2500 بيضة أيام والدي!

وكان البيض في بعض القرى والأحياء الشعبية يُستخدم كعملة تداول مثلها مثل الدولار. فمثلاً عند الحلاقين، كان الفلاحون يدفعون للحلاق بيضة أو أكثر نظير الحلاقة، حتى إننا عندما كنا أطفالاً، إذا حلق أحد الأصدقاء شعره نقول له: "الفرخة بتاعتكم باضت ولا إيه"!

والشيء المذهل أنَّ أسعار البيض ارتفعت بشكل كبير حتى في أميركا، فقد قارب سعر البيضة عتبة الدولار الواحد في بعض الأحيان، وبدأ بعض الحلاقين يتقاضى ثمن الحلاقة بكرتونة بيض (حتى على سبيل الفكاهة) كما يتضح في الفيديو التالي، والذي انتشر على تطبيق تيك توك.

وعندما زاد سعر البيض لهذه الدرجة، بدأ بعض المزارعين بتأجير الفراخ لكي تبيض عند الزبون، وعندما قرأت الخبر على النت لم أصدق، وعملت بعض البحث حتى وجدت الفيديو التالي لهذه الشركة التي تؤجِّر الفراخ حول أميركا وكندا، بغرض أن تحصل على البيض في بيتك، بشرط أن يكون لديك حديقة خلفية، كما يتضح من الفيديو التالي:

وقد لفت نظري في السنوات الأخيرة هو ارتفاع أسعار البيض والمواد الغذائية حول العالم، وبعد البحث، وجدت أن هناك عدة أسباب لذلك، أهمها:

تفشي إنفلونزا الطيور. ارتفاع تكاليف الأعلاف. ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. التضخم العالمي. تغيرات مناخية. زيادة الطلب نتيجة ارتفاع مستوى معيشة كثير من الشعوب، وخاصة في آسيا.

وأيضاً، سبب آخر هام في تقديري، يُعتبر من أهم الأسباب، وهو أن معظم أولاد وأحفاد المزارعين لا يريدون العمل كمزارعين، مما أدى إلى نقص كبير في عدد العمال الزراعيين حول العالم، لذلك أتوقع أن يشهد العالم زيادة مستمرة في أسعار المواد الغذائية، والأمل هو إنتاج فلاحين روبوتات!

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نعود إلى موضوع تأجير الفراخ، والذي أعجبني جداً، لذلك اتصلت بشركة تأجير الفراخ لكي أفهم أكثر عن الموضوع، وعملت مقابلة بالفيديو (زووم) مع السيدة المسؤولة أماندا سميث، ودار بيننا الحوار التالي:

⁃ أهلاً مسز سميث.

⁃ أهلاً بك، ممكن تناديني أماندا.

⁃ أهلاً أماندا، أرجو أن أعرف المزيد عن موضوع تأجير الفراخ.

⁃ قبل كل شيء يجب أن يكون لديك حديقة خلفية، ومياه، وغذاء للفراخ.

⁃ أنا عندي كل هذا ومستعد لاستقبال الفراخ.

⁃ سوف نؤجِّر لك الفراخ، كل فرخة بنصف دولار في اليوم، وبحد أدنى 10 فراخ ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

⁃ طيب، كم بيضة سوف أحصل من كل فرخة؟

⁃ بيضة واحدة من كل فرخة، يعني يومياً سوف تحصل على 10 بيضات طازجة.

⁃ ماذا سوف أفعل بعشر بيضات يومياً؟

⁃ تأكل جزءاً وتبيع الجزء الآخر للجيران، أو ممكن أن تعطي البيض الإضافي للحلاق عند حلاقة شعرك، أو تشتري البنزين لسيارتك.

⁃ يعني أصبحتُ تاجر بيض؟

⁃ لا يوجد أي مشكلة في أن تصبح تاجر بيض.

⁃ طيب، ومن المسؤول عن تغذية والعناية بالفراخ؟

⁃ أنت طبعاً، وكذلك يمكن استخدام فضلات الفراخ كسماد لأشجار حديقتك.

⁃ طيب، هل سوف أحصل على بيض بني اللون أو أبيض اللون؟

⁃ كما تحب، ممكن أن نرسل لك فراخاً تبيض بلونك المفضل.

⁃ ممتاز، أنا أحب اللبن الحليب الطازج، هل تؤجرون الأبقار؟

⁃ لا يوجد لدينا أبقار للإيجار، ولكنها فكرة ممتازة، سوف أخبر زوجي بها، وممكن التعاون مع شركة أوبر لتأجير البقر.

⁃ شكراً أماندا، تحياتي

⁃ طيب، ممكن رقم الكريدت كارت، مستر سامي... مستر سامي...!!!

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سبق أن كتبت مقالاً منذ عدة سنوات بعنوان: "لا تعطني بيضة... علمني كيف أُبَيِّض"