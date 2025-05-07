في مطلع أيار (مايو) الجاري، احتفلت مدارس مسك بتخريج أولى دفعاتها منذ تاريخ تأسيسها عام 1437هـ / 2016م، حيث تُعدّ المدارس جزءًا من مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) التي أسّسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه. وقد ركّزت المؤسَّسة على المنهجيات الجديدة التي تهتم برعاية المواهب والإمكانات، وتعزيز فُرص الابتكار، سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء إنشائها، وتطوير البرامج المختلفة، وعقد الشراكات مع مؤسسات محلية وعالمية تُسهم في الكشف عن إمكانات الشباب السعودي وربطهم بأفضل الممارسات العالمية، بُغية مساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم من خلال التعلّم، والتطوّر، والتقدّم في مجالات الأعمال، والآداب، والثقافة، والعلوم الاجتماعية، والتقنيات. كما سعت المؤسسة لتطوير حاضنات علمية وثقافية مميزة، واستقطاب المؤسسات العالمية، إضافة إلى توفير بيئةٍ مُحفّزة للتقدم الفكري والمعرفي.

انطلقت مدارس مسك من رؤية ثابتة بأن تكون بحلول عام 2030 واحدة من أفضل المدارس في القيادة، بهدف تمكين الطلبة من خدمة أمتهم والعالم أجمع، حيث بدت رسالتها واضحة بأن تزرع في طلبتها حُب المعرفة وأهم القيم والمهارات التي يحتاجونها ليقودوا أنفسهم والآخرين، ليتمكنوا من الالتحاق بأفضل الجامعات محليًا وعالميًا. وقد لفت انتباهي مجموعة القيم التي وضعتها إدارة مدارس مسك؛ أولها: العمل كفريق "نتعلّم ونعلّم ونخطط معًا"، ثانيها: الإتقان "استحضر شغف الانتماء لمدرستك واسعَ لتحقيق أهدافك بمرور الوقت"، ثالثها: الإصرار "ارسم أهدافًا تخدم المجتمع وحفّز نفسك ومن حولك لتحقيقها"، رابعها: المثابرة "لا تتوقف عن السعي وراء تحقيق أهدافك مهما واجهت من عوائق"، خامسها: النزاهة والأمانة "كُن مخلصًا وملتزمًا بالأخلاقيات السامية".

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فملأت إثر ذلك سفينة مدارس مسك أشرعتها، ودفعتها بقوة باعتماد منهجٍ دراسيٍّ مُبتكر باللغة الإنجليزية، كما أقامت أنشطة تهدف لتعزيز المهارات القيادية، ووفّرت دعمًا للصحة النفسية والعاطفية والجسدية، وأصبحت مدارس مسك عام 2023 أول مدرسة سعودية مُعتمدة من برنامج كامبريدج الدولي للطفولة المُبكرة، وغيرها من المبادرات النوعية غير المسبوقة التي تمنّيت وأنا أقرأها بأن يعود بي الزمان إلى سنوات الطفولة للالتحاق بموكب النور فائق البذخ المعرفي.

جاء تأسيس مدارس مسك متزامنًا مع انطلاق رؤية السعودية 2030، وبالتالي فإنَّ منهجها الأكاديمي ونظامها التعليمي صُمّم ليدعم تحقيق العديد من أهدافها الأساسية، متخذين من كلمة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه نبراسًا وخطة عمل حقيقية، عندما قال سموه الكريم: "في وطننا وفرةٌ من الموارد الطبيعية، ولكن ثروتنا الأغلى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله".

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بقي أن أشير إلى نقطة مهمة تتعلق بالانضباطية في مدارس مسك، والتي رواها عبر برنامج "الليوان" مع الزميل الأستاذ عبدالله المديفر عام 2019 معالي الأستاذ بدر العساكر، وفقه الله، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، حيث أوضح معاليه بأنَّ دوام المدارس يبدأ في الثامنة صباحًا، ويُقفل باب المدرسة عند الثامنة والربع. وحدث في يوم من الأيام أنَّ أحد طلاب المدرسة، وهو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان، أكبر أنجال سمو ولي العهد، تأخر في الحضور مدة عشر دقائق تقريبًا، فلم يتمكن من الدخول وعاد إلى المنزل. وعندما وصل الموضوع إلى سمو ولي العهد، قال سموه رعاه الله لمعالي بدر العساكر بالحرف الواحد: "لو دخّلتوه لحاسبتكم". هذه الروح الانضباطية الصارمة التي لا تحابي أيّ طالب، حتى لو كان سلمان بن محمد، هي إحدى أسرار تميّز مدارس مسك. أهنيء مجلس إدارة المدارس وطلابها وكافة منسوبيها على تخرّج أول دفعة، مع خالص الأمنيات بدوام التميّز.