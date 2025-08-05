العالم يتفاعل بغضب بعد إعدام السجينين السياسيين الإيرانيين بهروز إحساني ومهدي حسنی، أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

في تصعيد مروع للقمع، أعدم النظام الإيراني سجينين سياسيين - بهروز إحساني ومهدي حسنی، وكلاهما من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) - عند فجر يوم الأحد، 27 تموز (يوليو). تم تنفيذ الإعدامات في سجن قزل حصار، وأثارت على الفور موجة من الإدانات الدولية والاحتجاجات الواسعة.

مريم رجوي: "لقد أوفوا بتعهدهم المقدس لله والشعب بكل فخر وكرامة."

في بيان على منصة إكس (تويتر)، كتبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI): "في فجر يوم الأحد، 27 تموز (يوليو)، أعدم جلاوزة علي خامنئي بهروز إحساني ومهدي حسنی، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد انضموا الآن إلى صفوف الأبدية لأولئك الذين قدموا حياتهم في النضال من أجل الحرية والعدالة".

وأضافت: "في ما يبدو كعمل يائس خلال أيام حكمه الأخيرة، ارتكب خامنئي جريمة خطيرة أخرى - محاولة لتأخير الانهيار الحتمي لنظامه. بالرغم من تعزيز قبضته على السلطة، فإن هذه الوحشية تزيد فقط من غضب الشعب الإيراني وتعزز عزم شباب إيران الشجعان على إنهاء هذا الطغيان الثيوقراطي".

"تحية لهؤلاء المجاهدين الثابتين الذين، بعد ثلاث سنوات من المقاومة الراسخة تحت التعذيب والضغوط والتهديدات، أوفوا بتعهدهم المقدس لله والشعب بكل فخر وكرامة... العديد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والسجناء السياسيين الآخرين يواجهون الإعدام الوشيك. يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بعجلة وحزم لإنقاذ حياتهم".

احتجاجات دولية: "الصمت هو التواطؤ"

بعد الإعلان عن الإعدامات، اندلعت احتجاجات واسعة في أوروبا وأميركا الشمالية:

برلين: تجمع المتظاهرون خارج السفارة الإيرانية، حاملين لافتات وهتفوا بشعارات ضد النظام.

لندن: وصف المتظاهرون الإعدامات بـ"البربرية" وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة من وزارة الخارجية البريطانية.

لاهاي: حمل الناشطون لافتات كتب عليها "الصمت تواطؤ" و"أوقفوا الإعدامات في إيران."

فيينا، أوسلو، باريس، غوتنبرغ، كولونيا، ميلانو: هتف الإيرانيون المغتربون ومؤيدو حقوق الإنسان "لا للإعدام".

واشنطن العاصمة: أمام البيت الأبيض، احتفل المتظاهرون بمقاتلي الحرية الذين أُعدموا وحثوا الولايات المتحدة على تبني سياسة صلبة تجاه طهران.

شخصيات دولية تدين الإعدامات

ردت أصوات بارزة عبر الطيف السياسي بغضب وحزن:

اللورد ديفيد ألتون، المملكة المتحدة: "في وقت سابق هذا الأسبوع في البرلمان البريطاني، حذرت من أن دكتاتورية إيران تواصل إعدام معارضيها بشكل منهجي. اليوم تأكدت هذه الأخبار المأساوية. يجب أن توضح المملكة المتحدة على وجه السرعة إدانتها لهذه البربرية."

دومينيك أتياس، محامية فرنسية ومدافعة عن حقوق الإنسان: "إيران: تدين حركة معارضة في المنفى إعدام اثنين من أعضائها. لم ينكروا انتماءهم لمنظمة مجاهدي خلق. أن يموتوا من أجل حرية شعبهم. سيُنتقم لهم. في ذروة الصيف، أعدم النظام الدموي للملالي بهروز إحساني ومهدي حسنی هذا الصباح."

أنطونيو ستانغو، الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان: "في فجر يوم 27 تموز (يوليو)، علق نظام الآيات الله في إيران السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسنی في سجن قزل حصار، بتهمة 'التمرد المسلح' لكونهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية."

إليزابيتا زامباروتي، منظمة لا أحد يمس قايين (إيطاليا): "هذا الصباح في إيران، تم شنق بهروز إحساني ومهدي حسنی في سجن قزل حصار. أُعدموا لكونهم جزءًا من المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي وكجزء من نية النظام الإيراني المعلنة علنًا لتكرار مجزرة 1988. تلك المجزرة، التي حدثت على مدى أيام قليلة، أسفرت عن إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي - مجزرة يواصل الملالي وصفها بـ'التجربة الناجحة التاريخية.' لقد أُعدم ما لا يقل عن 745 شخصًا بواسطة الثيوقراطية الإيرانية منذ بداية العام. لقد أجريت مقابلة مع ابنة مهدي، وبصفتنا منظمة لا أحد يمس قايين، ناشدنا حكومتنا والمنظمات الدولية لمنع هذه الإعدامات. اليوم، أخبار شنقهم تتطلب التزامًا أكثر إلحاحًا، حيث يواجه العديد من السجناء في صفوف الموت في إيران نفس التهم التي واجهها مهدي وبهروز وقد يواجهون إعدامًا جماعيًا. مناقشة الأزمة والحرب في الشرق الأوسط دون النظر إلى ما يحدث في إيران - أي حرب النظام الإيراني ضد شعبه - تستمر في إدامة تلك الأزمة والحرب في الشرق الأوسط."

مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: دعوة لمحاسبة النظام

في 31 تموز (يوليو) 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر "إيران الحرة 2025"، حيث أدانت السيدة مريم رجوي إعدام بهروز إحساني ومهدي حسنی كـ"جريمة ضد الإنسانية" تعكس استمرار نهج النظام القمعي منذ مجزرة 1988. ودعت إلى محاسبة قادة النظام في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة: "دماء هؤلاء الأبطال ستوقد ثورة الحرية." دعم السناتور جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، هذه الدعوة، مطالبًا بإدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وفرض عقوبات دولية. وحذر من خطر النظام على المنطقة العربية بدعم جماعات مثل حزب الله والحوثيين، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لوقف الإعدامات وتحقيق العدالة.

14 سجينًا سياسيًا آخرين معرضون لخطر الإعدام

لا يزال ما لا يقل عن 14 سجينًا سياسيًا آخرين، معظمهم مرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق، على قوائم الإعدام ويواجهون خطر الإعدام الوشيك. تمت إدانة العديد منهم بتهم غامضة مثل "العداء لله" و"الفساد على الأرض"، مشابهة لتلك التي وُجهت ضد إحساني وحسنی.

تمثل إعدامات بهروز إحساني ومهدي حسنی فصلًا آخر في تاريخ طويل من القتل المدعوم من الدولة في إيران.

كما حذرت السيدة رجوي قادة العالم، "لقد حان الوقت لوضع حد لصمت المجتمع الدولي في مواجهة نظام مبني على الإعدامات والتعذيب والإرهاب".