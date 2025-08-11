لست ممن يطيل المتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص "السناب شات" و"الإنستغرام" لكن إن فعلت وتابعت بشكل جيد لا أخرج في غالب الأمر بشيء مفيد، بل ينتابني الحزن على بعض المشاهد، ماذا يعني للمتابع أن تخرج سيدة بكامل زينتها أمام الناس لتبرز كل مفاتنها، ما الذي يمكن أن يقدمه لنا مشهد كهذا؟ بالتأكيد تجنب الجواب عن سؤال كهذا فيه احترام عظيم للنساء اللاتي تمنعهم أخلاقياتهم أن يصبحوا سلعة لأهداف رخيصة لا يمكن أن تحفظ للمرأة قيمتها الحقيقية، المشاهد المزعجة التي تحول المرأة لسوق يتنافس عليه المشاهدون ممن تستهويهم هذه التصرفات في ازدياد شديد، حب الظهور والشهرة من أجل الكسب المالي ليس مبرراً لفعل مثل هذه الأشياء، ولن يكون في الوقت نفسه كبح لمثل هذه التصرفات، وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية هي أزمة سلوك أو فهم أو انجراف دون وعي أو بها مجتمعة، المجتمعات اليوم تعاني كثيراً من بعض التصرفات وبعضها تصبح حديث الناس في كل مكان وحين تغوص في تفاصيل المشهد تجده أمراً يرفضه المجتمع كسلوك وفعل لم يعتد عليه الناس، وهم محقون في بحثهم عن الحلول، وفي نفس الوقت نحن نساهم في نشر بعض تلك التصرفات، في تصوري يمكن أن ينجح الإنسان في فعل الأمر الإيجابي طالما هو نتاج مجتمع محافظ لديه من العادات والمبادئ ما يجعله يتوقف عند حد معين، دون أن يمس هذا المجتمع بأي فعل يتنافى مع أسلوب حياة المجتمع، لستُ هنا أبحث عن مجتمع ملائكي لا توجد فيه أخطاء، بل أتطلع لمجتمع يستطيع أن يقيم الواقع، وأن ينظر باهتمام لما هو أهم، وأن يسعى جاهدا لأن يكون في صورة أجمل، الأشخاص الذين يجدون فائدة من وجهة نظرهم فيما يطرحون، وإن كان يرفضه المجتمع يجب ألا يتكاثروا، ومن واجبات المجتمعات أن ترفضه، ليس كل التصرفات غير اللائقة هي عنوان شر، لكن قد تقود للشر متى ما تحركت وأصبحت ضمن اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع، لذا سألت في بداية مقالي ما الفائدة التي يرجونها رواد التواصل الاجتماعي من امرأة تخرج في إحدى المنصات وعبر حسابها الشخصي وهي بكل أناقتها وتظهر كل مفاتنها؟ الجواب أن هناك من تستهويهم تجارة كهذه، فهل لو تركنا هذا الأمر على عواهنه دون أن ننتقده على أقل تقدير، مع الوقت ماذا سيحدث؟، النتائج لأمر كهذا قد تكون مغرية، كأن تظهر إحداهن وتقدم لمتابعيها كشف حساب يشمل حجم الأرباح التي نالتها بسبب ما كانت تفعل، هذا الأمر وحده كفيل بأن يتهافتن النساء على فعل ذات الأمر، لست ضد ظهور السيدات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولست ضد أن تكسب المال، لكن ضد الطريقة إذا كانت بهذا الشكل.

في مشهد رائع خرجت سيدة تبيع بعض الأكلات وهي (بيد واحدة)، كان حديثها عن العمل رائعاً وشيقاً، انطلقت من نقطة الخير، وتفاعل معها مجتمع الخير، وأصبحت في بضع ساعات حديث المجتمع، لهذا أتمنى أن يبقى مجتمعنا بهذا الخير، لا يمكن لأحد أن يمنع الناس سواء رجال أو نساء من فعل ما يريدون وللكل حرية التصرف طالما ضمن إطار القانون والنظام، لكن في نفس الوقت يجب أن نتحكم في تصرفاتنا، وهذا لن يحدث إلا حين نراجع ما نفعل وننظر إلى طبيعة المجتمع ومدى تأثيره فيه في المستقبل وهذا هو المهم، لن ينهض المجتمع حين يتربى جيله على متابعة مفاتن السيدات في وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا ربما تجاهل مثل هذه الحسابات قد يكون حلاً، وليس كل الحل، وهذا ما لا أجده في ظل هذه التسارع التقني -مع الأسف-، فالأعداد في تزايد، والله الهادي إلى سواء السبيل.