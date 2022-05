ألقى رجل متنكّر بزي امرأة مسنة على كرسي متحرك، قالب حلوى على لوحة الموناليزا الشهيرة لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في باريس.

وترك الزجاج الواقي الذي يغطي اللوحة، ملطخاً بالكريمة البيضاء، من دون أن تتضرر.

وحث الجاني، الذي شوهد وهو يرتدي باروكة شعر مستعار وأحمر شفاه، الناس على "التفكير في الأرض" أثناء إخراجه من مكان الحادث.

ووصف شهود حادثة يوم الأحد بأنها "غريبة ومفاجئة".

وشاهد أحد زوار المتحف ويدعى، لوك سوندبرغ، من الولايات المتحدة، ما حصل منذ البداية.

وقال الشاب البالغ من العمر 20 عاما لوكالة "بي أيه" الإخبارية "بدت جموع الزوار متفاجئة ونظرنا وإذ برجل على كرسي متحرك متنكراً بزي سيدة عجوز يسير بسرعة إلى اللوحة وبدأ في لكمها قبل أن يلطخها بقالب حلوى".

وأضاف: "استغرق الأمر حوالي 10 إلى 15 ثانية حتى استطاع رجال الأمن أخذ الرجل بعيدا، لكن الزوار كانوا قد أصيبوا بالذعر قليلا".

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM