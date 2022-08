قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: يشارك الممثل المصري أحمد غزي في الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير "The Crown" الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار مواسمه الأربعة، على المستوى الجماهيري والنقدي، وحصد أكثر من 20 جائزة إيمي و5 من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA)، ومن المقرر عرضه في نوفمبر 2022 على منصة نتفليكس ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

"The Crown" دراما تاريخية، ترصد حياة العائلة المالكة بانجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينيات من القرن الماضي حتى عام 2000، وهو من تأليف بيتر مورغان، مقتبساً عن فيلمه The Queen (2006) ومسرحيته The Audience (2013). وانتاج Left Bank Pictures و Sony Pictures Television لصالح نتفلكس، وفيه يجسد غزي شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه.

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم كلير فوي الفائزة بجائزة إيمي كأفضل ممثلة عن دورها في أول موسمين من المسلسل، و أوليفيا كولمان الفائزة بالأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favourite، المرشحون للأوسكار هيلينا بونهام كارتر، جيليان أندرسون، جوناثان برايس.

أحدث أعمال أحمد غزي مشاركته في بطولة مسلسل المشوار، الذي عُرض في موسم رمضان 2022 على قنوات dmc dmc drama، mbc، بالتوازي مع منصة Watch It، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد مجدي وأحمد كمال، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يذكر أن غزي ممثل مصري شاب، درس إدارة الأعمال بجامعة ليدز الإنجليزية، وهناك بدأ أول خطواته في تحقيق شغفه بالتمثيل من خلال تجسيده لشخصية مو في الفيلم القصير Walkout 1 الذي عُرض في لندن 2020، لتشهد بعدها مسيرته الفنية انطلاقة قوية بعد عودته إلى مصر، بمشاركته في موسم رمضان 2021 في بطولة ثلاثة مسلسلات، هي الاختيار 2 أمام مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي. وخلي بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وبين السماء والأرض المأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل للآداب.