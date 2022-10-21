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إيلاف: إفتتحت محطة القطار الأحادي "ذا بالم مونوريل" في "ذي بوينت"، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة "نخيل" في "نخلة جميرا"، أبوابها رسمياً أعتباراً من (20 أكتوبر)، وهو ما يجعل الزوار ينطلقون في رحلة جديدة ومشوّقة على متنه وهم في طريقهم إلى تلك الوجهة السياحية.

القطار الأحادي يربط جميع المعالم السياحية بعضها ببعض في مختلف أنحاء "نخلة جميرا"، بدءاً من محطة "ذا بالم جيت واي" عند مدخل الجزيرة، ومن ثم يشقّ طريقه مروراً بـ"حديقة الاتحاد" و"نخيل مول" وصولاً إلى حديقة "أكوافنتشر" المائية في "أتلانتس" بعد مروره من الآن وصاعداً في محطة "ذي بوينت"، وهو ما يسمح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعالم الهندسية العمرانية الخلّابة أثناء رحلتهم الخالية من المشقّات والتوتر وبعيداً عن الازدحام المروري على الطرقات.

وبات بإمكان الزوار الراغبين في حضور فعاليات مهرجان "RELM FEST" المقبلة في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، استخدام أحدث محطات هذا القطار بدلاً من قيادة سياراتهم. ومن ثم الشروع في تمضية أمسيتهم على وقع الإيقاعات الموسيقية التي يطلقها منسقو الأسطوانات وهم على متن الـ"مونوريل" في طريقه إلى محطته في "ذي بوينت"، والاستمتاع ببرنامج المهرجان الذي يبدأ عند الساعة 4 عصراً ويستمر حتى الساعة 2 فجراً من اليوم التالي، وهو ما يجعلهم يعيشون تجربة سلسة للغاية.