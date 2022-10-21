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إيلاف: تعتلي مجموعة جديدة من الفنانين العالميين والإقليميين هذا الشهر خشبة قاعة مرايا في العلا حيث تتزامن العروض، والتي تعد جزءاً من سلسلة فعاليات لحظات العلا، مع مهرجان الممالك القديمة المقرر تنظيمه في نوفمبر 2022.

ون ريبابليك

يقام الحفل الموسيقي الأول يوم الخميس 10 نوفمبر، والذي سيكون الحفل الأول على الإطلاق في العلا لنجوم فرقة ون ريبابليك العالمية، حيث ستقدم الفرقة أغانٍ من عدد من ألبوماتها والتي حطمت بها المبيعات الرقمية وسجلات البث في جميع أنحاء العالم، وحصلت بها على ترشيح جوائز الغرامي العالمية.

أصدرت فرقة ون ريبابليك عدد كبير من الألبومات والتي تمتعت بنجاح كبير حيث تم الاستماع للأغاني على تطبيق سبوتيفاي الموسيقي أكثر من 5 مليارات مرة حتى اليوم.

ستقدم فرقة البوب والروك خلال الحفل أغانٍ من ألبوماتهم الشهيرة، بالإضافة لأغانٍ مختارة من إصدارهم الجديد "صيف لا ينتهي".

فايا يونان

ومن الموسيقى الغربية إلى الشرقية، تعود إلى قاعة مرايا الفنانة الشابة فايا يونان للمرة الثانية، حيث ستعتلي خشبة المسرح يوم الجمعة 18 نوفمبر. تملأ الفنانة الموهوبة أجواء حفلاتها بالسعادة مع مجموعة متنوعة من الأغاني الأصيلة والمرحة باللغات العربية والسريانية.

مي فاروق

أما يوم الجمعة 25 نوفمبر، فستتألق السوبرانو المصرية مي فاروق والسيمفونية الوطنية في العلا لأول مرة. بدأت مي مسيرتها الفنية في سن الثامنة، حين تعلمت الغناء في دار الأوبرا المصرية مع فرقة المايسترو سليم سحاب. قدمت مي عددًا كبيرًا من أداءات الأوبريت العربية التقليدية وأغانٍ من منتصف القرن العشرين للفنانة المصرية القديرة أم كلثوم والمطرب والملحن الشهير محمد عبد الوهاب.

يدير السيمفونية الوطنية المايسترو مصطفى حلمي. شارك المايسترو الشهير في عدد من التسجيلات الموسيقية مع مواهب موسيقية مصرية وإقليمية وموزعي الموسيقى إلى جانب دوره كأستاذ موسيقى في كلية التربية النوعية. كما قاد أوركسترا مهرجان الموسيقى العربية في دوراته الأربعة الأخيرة، وسيجد عشاق الموسيقى العربية والمصرية التقليدية متعة فنية كبيرة عند حضورهم هذه الأمسية الفنية.

